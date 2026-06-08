चर्चित शिक्षक और कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर ने पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। फैजल खान की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।

खान सर के वकील अरविंद कुमार मव्वर ने जमानत याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि मामले पर कानूनी प्रक्रिया जारी है और आगे का फैसला अदालत तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर होगा।

आपको बता दें कि दो जून को पटना स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर कथित गोलीबारी की घटना हुई थी जिसमें एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया था। घटना के बाद कदमकुआं थाना में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत खान सर समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पुलिस के अनुसार, एफआईआर एक वायरल वीडियो के आधार पर दर्ज की गई थी जिसमें दो सुरक्षा गार्ड कथित तौर पर फायरिंग करते दिखाई दिए थे। बाद में दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी मामले में कानूनी कार्रवाई के तहत अब खान सर ने गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए पटना सिविल कोर्ट का रुख किया है।

खान सर की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन

गोलीकांड के बाद जारी विवाद के बीच रविवार को ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के शिक्षकों और छात्र नेताओं ने संस्थान के निदेशक रौशन आनंद की तत्काल रिहाई की मांग की। उनका कहना है कि रौशन आनंद की गिरफ्तारी बेबुनियाद है, जबकि खान सर के खिलाफ एफआईआर होने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

इतिहास के शिक्षक शशांक पाठक ने न्यूज एजेंसी से कहा, “रौशन आनंद सर की गिरफ्तारी के लिए जो भी कारण बताए गए थे, वे सभी गलत साबित हो चुके हैं। प्रशासन को भी यह बात पता है, फिर भी उन्हें हिरासत में रखा गया है। हम उनकी तत्काल रिहाई की मांग करते हैं। अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो हम भूख हड़ताल करेंगे।”

एक अन्य शिक्षक वरुण ने कहा, “प्रशासन ने रौशन आनंद सर को गिरफ्तार करने में बहुत तेजी दिखाई, लेकिन खान सर के मामले में वैसी तत्परता क्यों नहीं दिख रही? 4 जून को एफआईआर दर्ज हुई थी और अब 7 जून हो चुकी है, फिर भी वे खुलेआम कक्षाएं ले रहे हैं। हमारी मांग है कि रौशन सर का इस मामले से कोई संबंध नहीं है, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया, जबकि जिनके खिलाफ सीधे FIR दर्ज है, वे आजाद घूम रहे हैं। यदि खान सर को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम आमरण अनशन करेंगे।”