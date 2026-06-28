पुणे के केतन हत्याकांड मामले में पुलिस आरोपी सिया को घटनास्थल पर लेकर पहुंची। यहां वारदात वाले दिन की पूरी घटना को रीक्रिएट किया जा रहा है।

इससे पहले पुलिस ने दावा किया था कि सिया और चेतन ने पहले से ही वारदात की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। पुलिस क्या पूछ सकती है, किन सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं, इन सभी बातों को इंटरनेट पर सर्च किया गया था। इसके अलावा केतन की हत्या के बाद चेतन पूरी तरह सामान्य दिखाई दिया। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में वह कई लोगों से बात करता नजर आ रहा है। उसने रास्ते में चाय भी पी। वहीं, घर पहुंचते ही उसने सिया से व्हाट्सऐप पर लंबी बातचीत की। इस दौरान कई मैसेज भी डिलीट किए गए।

आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिस दिन लोहागढ़ किले से केतन को धक्का दिया गया, उस दिन चेतन अपना हुलिया बदलकर वहां पहुंचा था। दरअसल, केतन और चेतन की वीडियो कॉल पर पहले ही दो बार बातचीत हो चुकी थी। केतन, चेतन को सिया के करीबी दोस्त के तौर पर जानता था। ऐसे में जब चेतन लोहागढ़ किले पर पहुंचा तो उसने एक हुडी पहन रखी थी। इस वजह से सीसीटीवी में उसकी तस्वीर भी साफ दिखाई नहीं दी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिया ने पूछताछ में केतन की हत्या के पीछे कई कारण बताए हैं। दावा किया गया है कि वह केतन के हकलाने से परेशान थी। इसके अलावा, उसका बार-बार टोकना और कम बोलना भी उसे परेशान करता था।

फिलहाल चेतन और सिया एक-दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों पूछताछ के दौरान एक-दूसरे को वारदात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। चेतन के पिता ने तो यहां तक कह दिया कि सिया उनके बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही है।

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