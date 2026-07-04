Ketan Agarwal Murder Case: राज्यसभा सदस्य और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक अशोक कुमार मित्तल ने ‘नेशनल कमीशन फॉर मेन’ बनाने की अपनी मांग को फिर से दोहराया है। उन्होंने पुणे में 26 साल के केतन अग्रवाल की कथित हत्या के मामले का हवाला दिया।
मित्तल ने इस मामले को बेहद परेशान करने वाला बताया और शनिवार को राज्यसभा की कार्यवाही का एक वीडियो शेयर किया। यह वीडियो दिसंबर 2025 का था, जब उन्होंने ऐसे ही एक कमीशन के लिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। यह शायद ‘नेशनल कमीशन फॉर विमेन’ (NCW) की तर्ज पर था।
पंजाब से चुने गए मित्तल उस समय आम आदमी पार्टी के साथ थे और इस साल अप्रैल में उन्होंने राघव चड्ढा के नेतृत्व वाले सात आप सांसदों के ग्रुप के साथ बीजेपी में विलय का दावा किया था।
अशोक मित्तल ने क्या लिखा?
राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “पुणे का केतन अग्रवाल मामला बहुत परेशान करने वाला है। केतन और उनके परिवार को निष्पक्ष, पूरी और बिना किसी भेदभाव के जांच मिलनी चाहिए और सबसे बढ़कर, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। मैंने संसद में ‘नेशनल कमीशन फॉर मेन बिल’ पेश किया था। हर पीड़ित को न्याय, मदद और कानून के तहत समान सुरक्षा मिलनी चाहिए।”
राज्यसभा सांसद ने आगे लिखा, “केतन का मामला यह याद दिलाता है कि पुरुष भी पीड़ित हो सकते हैं। उन्हें संस्थागत मदद, कानूनी सुरक्षा और एक ऐसा मंच मिलना चाहिए जहां उनकी बात सुनी जा सके। लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना, न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए।”
14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए सिया और चेतन
इस बीच, केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुणे की एक अदालत ने तीन जुलाई को मुख्य आरोपी, उसकी मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को 16 जुलाई तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने लोनावला ग्रामीण पुलिस की पुलिस कस्टडी बढ़ाने की अर्जी खारिज कर दी। साथ ही, दोनों आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट से आधिकारिक तौर पर इनकार करने के बाद इस टेस्ट की अर्जी भी खारिज कर दी गई।
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पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की हत्या की जांच ने एक नया मोड़ ले लिया है। जांच के दौरान, पुलिस ने सिया गोयल के मोबाइल फोन से डिलीट की गई चैट्स बरामद की हैं। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश रची थी। इसी सिलसिले में, सिया गोयल की चेतन और अन्य दोस्तों के साथ हुई बातचीत की अब जांच की जा रही है। यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर…