पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल की कथित हत्या की जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में गिरफ्तार दो मुख्य आरोपियों सिया गोयल और चेतन चौधरी के रिश्ते को लेकर उनके दोस्तों ने पुलिस को अहम जानकारी दी है। दोस्तों का दावा है कि दोनों शादी करने की योजना बना रहे थे। फिलहाल पुलिस इन बयानों की भी जांच कर रही है।

शुरुआत में 18 जून को राजस्थान के लोहागढ़ किले की यात्रा के दौरान केतन अग्रवाल की मौत को हादसा माना गया था। कहा गया था कि उनकी मौत किले से गिरने की वजह से हुई। लेकिन जांच आगे बढ़ने पर पुणे ग्रामीण पुलिस ने इसे हत्या का मामला मानते हुए केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित साथी चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं और मामले की जांच जारी है।

दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता, शादी तक पहुंची बात

पुणे मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक चेतन चौधरी राजस्थान के जोधपुर के पास पलसनी गांव का रहने वाला है। वह उच्च शिक्षा के लिए पुणे आया था। उसके पिता जोधपुर में किराने की दुकान चलाते हैं, जबकि सिया के पिता का कार्यालय उसी दुकान के सामने बताया गया है।

दोस्तों ने पुलिस को बताया कि चेतन की मुलाकात पहले सिया के भाई साहिल गोयल से हुई थी। दोनों पुणे में कॉलेज के दौरान क्रिकेट खेलते समय दोस्त बने थे। बाद में साहिल के जरिए चेतन की पहचान सिया से हुई और धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए।

दोस्तों के अनुसार सिया और चेतन कई बार जोधपुर और उदयपुर भी साथ गए थे। चेतन अक्सर अपने दोस्तों से कहता था कि वह सिया से शादी करना चाहता है और दोनों राजस्थान में बसेंगे। उसने कथित तौर पर सिया के साथ मारवाड़ी रीति-रिवाज, राजस्थानी संस्कृति और पारंपरिक पहनावे से जुड़े वीडियो भी साझा किए थे। वह अक्सर जोधपुर या उदयपुर में अपना भविष्य बनाने की बातें करता था। दोस्तों का यह भी दावा है कि चेतन ने उनसे कहा था कि राजस्थान में बसने के लिए जरूरी पैसों का इंतजाम सिया अपने परिवार की मदद से करेगी।

घटना से पहले बदल गया था चेतन का व्यवहार

दोस्तों ने पुलिस को बताया कि केतन अग्रवाल की मौत से करीब दो से तीन महीने पहले चेतन का व्यवहार काफी बदल गया था। उसने दोस्तों से मिलना-जुलना लगभग बंद कर दिया था, फोन पर भी कम बात करता था और अपने समुदाय के लोगों से भी दूरी बना ली थी।

जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि उसके इस बदले हुए व्यवहार का कथित साजिश से कोई संबंध था या नहीं। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक निष्कर्ष नहीं निकाला है।

पुलिस रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक, घटना से पहले दोनों परिवारों को सिया और चेतन के रिश्ते की जानकारी थी। जांच में यह भी सामने आया है कि केतन की मौत के बाद सिया के परिवार ने चेतन के परिवार से संपर्क कर घटना की जानकारी दी थी।

उस समय दोनों परिवारों को यह अंदाजा नहीं था कि बाद में इसी मामले में सिया और चेतन की गिरफ्तारी होगी। पुलिस का कहना है कि चेतन के दोस्तों के बयान जांच का हिस्सा हैं और कथित हत्या की साजिश से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

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पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। शहर के पास लोहागढ़ किले से मंगेतर केतन अग्रवाल को कथित तौर पर खाई में धक्का देने से ठीक पहले 20 वर्षीय सिया गोयल ने उसका मोबाइल फोन अपने पास ले लिया था। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या सिया ने फोन अपने पास रहने के दौरान कोई अहम सबूत मिटाए थे। पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद सिया ने केतन का मोबाइल उसके एक रिश्तेदार को लौटा दिया था। जांच अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि फोन से कोई डेटा या अन्य सबूत तो नहीं हटाए गए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक