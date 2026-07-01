पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। शहर के पास लोहागढ़ किले से मंगेतर केतन अग्रवाल को कथित तौर पर खाई में धक्का देने से ठीक पहले 20 वर्षीय सिया गोयल ने उसका मोबाइल फोन अपने पास ले लिया था। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या सिया ने फोन अपने पास रहने के दौरान कोई अहम सबूत मिटाए थे।

पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद सिया ने केतन का मोबाइल उसके एक रिश्तेदार को लौटा दिया था। जांच अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि फोन से कोई डेटा या अन्य सबूत तो नहीं हटाए गए।

सिया के पास था केतन का फोन

उन्होंने बताया, “बाद में सिया ने यह फोन केतन के परिवार को सौंप दिया। हम यह जांच कर रहे हैं कि जब फोन सिया के पास था तो उसमें से कहीं कोई महत्वपूर्ण सबूत मिटाया गया या उससे छेड़छाड़ तो नहीं की गई।”

जांच में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ”शुरुआती जांच से पता चला है कि सिया के इशारा करते ही उसके प्रेमी चेतन ने केतन को खाई में धक्का दिया। घटना से कुछ ही क्षण पहले सिया ने केतन का मोबाइल ले लिया था। मामले से जुड़े सभी लोगों के मोबाइल फोन डिजिटल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं।”

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि सिया और चेतन ने कथित साजिश के सबूत मिटाने के लिए आपस की चैट डिलीट कर दी थी। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि दोनों ने वारदात को अंजाम देने के लिए पहले से एक ‘सिग्नल’ तय किया था। उनकी योजना के मुताबिक, सिया के जमीन पर बैठते ही हुडी पहने चेतन चौधरी को केतन को खाई में धक्का देना था।

18 जून को केतन और सिया लोहागढ़ फोर्ट पहुंचे थे। चेतन वहां पहले से मौजूद था। उसने सिया और केतन का इस तरह पीछा किया कि किसी तरह का शक पैदा ना हो। एक बार चुनी हुई जगह पर पहुंचने के बाद सिया जमीन पर बैठ गई और फिर उसके इशारे पर चेतन पीछे से बाहर निकला और उसने किले से केतन को धक्का दे दिया।

पुलिस का कहना है कि चेतन ने अपना फोन हत्या के दिन घर पर ही छोड़ दिया था ताकि उसे ट्रैक ना किया जा सके। वह अपने परिवार के बिजनेस में काम करने वाले एक शख्स का फोन अपने साथ लेकर आया था। पुलिस का कहना है कि अब तक मिले सबूतों से यह मामला पहले से रची गई साजिश और सुनियोजित हत्या का प्रतीत होता है।

चेतन को क्राइम सीन पर ले गई पुलिस

बुधवार सुबह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ 22 वर्षीय चेतन को क्राइम सीन रीक्रिएट करने के लिए लोहागढ़ फोर्ट ले जाया गया। इससे पहले पुलिस टीम सिया को भी वहां लेकर गई थी।

पुलिस अब घटना वाले दिन लोहागढ़ किले पर चेतन की मौजूदगी साबित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण कर रही है। इसके लिए ‘गेट एनालिसिस’ (Gait Analysis) तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। गेट एनालिसिस एक फॉरेंसिक तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति के चलने के तरीके (चाल) का अध्ययन कर उसकी पहचान की जाती है। हर व्यक्ति की चाल में कुछ खास पैटर्न होते हैं जिनके आधार पर संदिग्ध की पहचान की पुष्टि करने में मदद मिलती है।

इस तकनीक का इस्तेमाल खासतौर पर तब किया जाता है, जब सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध का चेहरा ढका हो, साफ दिखाई न दे रहा हो या फुटेज की क्वॉलिटी खराब हो।

पुलिस इससे पहले रविवार को सिया के साथ भी घटनास्थल पर जा चुकी है जिसके दौरान उसकी मौजूदगी में एक डमी को खाई में नीचे धक्का दिया गया था।

18 जून को हुई थी केतन की हत्या

आपको बता दें कि 18 जून को पुणे जिले के लोहागढ़ किले पर सिया गोयल (20) और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी (22) ने केतन को कथित रूप से एक खाई में धक्का दे दिया था। केतन और सिया की सगाई इसी साल फरवरी में हुई थी और शादी नवंबर में होने वाली थी। कथित हत्या के बाद सिया और चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उन्हें तीन जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

अभियोजन पक्ष ने सोमवार को दोनों आरोपियों की पुलिस हिरासत बढ़ाने का अनुरोध करते हुए अदालत को बताया कि जांचकर्ता यह पता लगाना चाहते हैं कि जब सिया के पास केतन का मोबाइल फोन था तब उसने फोन से कोई सबूत मिटाया या नष्ट तो नहीं किया।

केतन अग्रवाल की मौत का मजाक उड़ाने का आरोप, डॉ. मुस्कान को पांच साल के लिए दिखाया बाहर का रास्ता

पुणे के केतन अग्रवाल की मौत का मजाक उड़ाने के आरोप में डॉ. मुस्कान सोनी को AIDSA ने पांच साल के लिए निलंबित कर दिया है। निलंबित करने की यह कार्रवाई ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट्स एंड सर्जंस एसोसिएशन (AIDSA) ने की है।

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केतन अग्रवाल मर्डर मामले में पुलिस एक्शन में है। मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस की जांच में पता चला है कि लोहागढ़ फोर्ट में सिया गोयल ने जमीन पर बैठकर इशारा किया था। इशारे के बाद चेतन चौधरी ने केतन को पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।