Siya Goyal Chats Recovery By Pune Police: पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की हत्या की जांच ने एक नया मोड़ ले लिया है। जांच के दौरान, पुलिस ने सिया गोयल के मोबाइल फोन से डिलीट की गई चैट्स बरामद की हैं। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश रची थी। इसी सिलसिले में, सिया गोयल की चेतन और अन्य दोस्तों के साथ हुई बातचीत की अब जांच की जा रही है।

डिलीट किए गए मोबाइल डेटा से पता चला है कि सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने निगरानी और जांच से बचने के लिए साइन लैग्वेज में बातचीत की थी। उन्होंने कथित तौर पर चेतन की मदद से सिया के मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या की थी। जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए दोनों ने साइन लैंगवेज के अलावा निकनेम का भी इस्तेमाल किया था।

दोनों 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। स्थानीय अदालत ने पुलिस की तीन दिन और हिरासत की मांग को खारिज कर दिया। पुलिस ने हिरासत की मांग करते हुए कहा था कि सिया और चेतन से आमने-सामने पूछताछ करना जरूरी है ताकि उनके बीच हुई बातचीत का मतलब, इसके पीछे का मकसद और हत्या की साजिश से उनके संबंध का पता लगाया जा सके।

जांच अधिकारी मनोज पवार ने बताया कि उस जगह पर पंचनामा किया गया जहां सिया द्वारा केतन का पासपोर्ट फाड़ने का शक था और उसके कपड़े जब्त किए गए। सिया के दूसरे मोबाइल फोन की जांच से एक कोड वाली बातचीत का पता चला। पुलिस ने यह भी मांग की कि आरोपियों को चश्मदीदों के सामने पेश किया जाए और उनकी पहचान कराई जाए। सिया के वकील ने पुलिस हिरासत का विरोध करते हुए कहा कि अब तक की जांच में कोई नई बात सामने नहीं आई है।

सुनवाई के दौरान नार्को टेस्ट का मुद्दा भी उठा। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी की सहमति के बिना नार्को टेस्ट की अनुमति नहीं दी जा सकती। चूंकि सिया और चेतन ने अपनी सहमति नहीं दी, इसलिए अदालत ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। अभियोजन पक्ष ने भी कहा कि नार्को टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है।

स्नैपचैट का कथित एंगल

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच के दौरान सिया और उसके एक दोस्त के बीच स्नैपचैट पर हुई कथित बातचीत सामने आई है। उन्होंने बताया कि चैट में वह कथित तौर पर अपने दोस्त से फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए अपने आधार कार्ड की कॉपी भेजने के लिए कह रही है। सिया ने कथित तौर पर कहा, “उस शादी के लिए टिकट बुक करने के लिए मुझे अपना आधार कार्ड भेजो, जो कभी होने ही नहीं वाली थी।”

जांच करने वाले यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कथित फ्लाइट बुकिंग इस साजिश का हिस्सा थी ताकि हत्या की साजिश पर किसी को शक न हो और ऐसा लगे कि शादी की तैयारी चल रही है।

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या केतन की हत्या के बाद जांच करने वालों को गुमराह करने के लिए सिया और चेतन की किसी बड़ी योजना का यह हिस्सा था। कथित चैट की सच्चाई और मामले से उसका संबंध अभी तय नहीं हुआ है और मामले की जांच चल रही है।

एफआईआर में क्या आरोप लगाए गए?

केतन के पिता विशाल देवीचंद अग्रवाल की दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि चेतन और सिया दोनों ने उनके बेटे को पहाड़ की चोटी से धक्का देकर मार डाला। केतन 18 जून की सुबह घर से निकला, पुणे-मुंबई हाईवे पर किवाले ब्रिज से सिया को साथ लिया और फिर किले की ओर गया। सुबह 10.45 बजे, सिया गोयल ने अपने मंगेतर की मां को फोन करके बताया कि वह गलती से लोहगढ़ किले की एक खाई में गिर गया है। स्थानीय लोगों और पुलिस ने उसे खाई में पाया और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच पुलिस कर रही है। केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने हत्या की योजना को अंजाम देने की प्रैक्टिस की थी। पुलिस ने कहा कि यह प्रैक्टिस पुणे के लुल्ला नगर में एक क्लब के बगल में एक खुली जगह पर की गई थी। गुरुवार को एक पुलिस टीम सिया को इस खुली जगह पर ले गई। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…