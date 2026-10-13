केरल के नेडुम्बसेरी में एयरपोर्ट रोड पर एक स्कूटर सवार को मिनी कूपर कार ने टक्कर मार दी थी, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई थी। टक्कर के समय कार की स्पीड बहुत तेज थी। एर्नाकुलम रूरल पुलिस ने मिनी कूपर कार में सवार सभी चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना को लेकर लेफ्ट के छात्र संगठन डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नेडुम्बसेरी पुलिस स्टेशन की तरफ कार्यकर्ता मार्च कर रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। डीवाईएफआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का युवा संगठन है।

डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस नेडुम्बसेरी दुर्घटना मामले में आरोपियों को समर्थन दे रही है। इस बीच एर्नाकुलम ग्रामीण पुलिस ने बताया कि कार में सवार सभी चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें ड्राइवर भी शामिल है। ड्राइवर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जबकि अन्य तीन पर उकसाने का मामला दर्ज किया गया है क्योंकि उन्होंने उसे नशे की हालत में गाड़ी चलाने दिया था।

#WATCH | Kochi, Keralam: Police use water cannons to disperse DYFI workers marching to Nedumbassery Police Station, alleging police support for the accused in the Nedumbassery accident case.



Three students were killed in an accident involving a car and a scooter in Nedumbassery,… pic.twitter.com/rVkS8DuXc9 — ANI (@ANI) October 13, 2026

चार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि अल्फूजा निवासी 19 वर्षीय अमीन शाह और 19 वर्षीय जॉयल एस एंटो को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। अल्फूजा निवासी सजीव जमाल के 19 वर्षीय बीटा सुहैल उस लग्जरी हैचबैक कार का ड्राइवर था जिसने रविवार तड़के तेज गति से स्कूटर को कुचल दिया था। एक अन्य यात्री रंजीत कुमार के 19 वर्षीय पुत्र निनाव को भी रविवार को सुहैल के साथ गिरफ्तार किया गया। सभी कॉलेज के छात्र हैं।

इस बीच मृतकों (वायनाड की 21 वर्षीय देविका, पलक्कड़ की 22 वर्षीय गोपिका और कर्नाटक के 21 वर्षीय इयास) के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने दुर्घटना से पहले विभिन्न बारों में शराब का सेवन किया था। पुलिस ने जांच के तहत सीसीटीवी फुटेज और बारों के बिल सहित कई सबूत जुटाए हैं।

यह भी पढ़ें- केरल विधान सभा में CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग वाला प्रस्ताव पारित, कांग्रेस सरकार ने लगाया SIR में गड़बड़ी का आरोप

केरलम विधानसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग वाला प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए गए और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति में बदलाव की मांग भी की गई। मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने सोमवार को यह प्रस्ताव पेश किया जिसे संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। बीजेपी के तीन विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। पढ़ें पूरी खबर