केरल अपने कुछ वन क्षेत्रों (Forest Spots) को गूगल मैप्स से हटवाना चाहता है। केरल के जंगलों में स्थानों की अंधाधुंध जियोटैगिंग अब गैरकानूनी है। केरल सरकार के वन विभाग ने राज्य के जंगलों में उन स्थानों का पता लगाने और उन्हें हटाने का फैसला किया है जिन्हें व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन मैपिंग प्लेटफार्मों पर अवैध रूप से जियोटैग किया गया है।

राज्य वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल के प्रमुख राजेश रविंद्रन ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यह कदम लोगों को संवेदनशील पारिस्थितिक स्थलों में प्रवेश करने से रोकने के लिए उठाया जा रहा है जिससे उनके और वहां मौजूद जानवरों और जीव-जंतुओं के जीवन को खतरा हो सकता है।

क्या है अवैध जियोटैगिंग?

जियोटैगिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी फोटो, वीडियो या अन्य सामग्री के साथ उसकी भौगोलिक लोकेशन जोड़कर उसे ऑनलाइन मैप पर दिखाया जाता है। केरल सरकार के अनुसार, अगर किसी संवेदनशील पारिस्थितिक (इकोलॉजिकल) क्षेत्र की लोकेशन ऑनलाइन मैप पर जोड़ी जाती है तो इसे अवैध जियोटैगिंग माना जाएगा। राज्य के वन विभाग ने अपनी आईटी शाखा को ऐसे सभी अवैध रूप से जियोटैग किए गए स्थानों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके बाद यह सूची वन प्रबंधन शाखा (Forest Management Wing) को सौंपी जाएगी।

पहले से जियोटैग किए गए स्थानों को हटवाएगा वन विभाग

वन विभाग अवैध रूप से जियोटैग किए गए स्थानों की अंतिम सूची ऑनलाइन मैप प्लेटफॉर्म्स को भेजेगा ताकि वे इन लोकेशनों को हटा सकें। इसके अलावा, विभाग उन लोगों की भी पहचान करेगा जिन्होंने आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्रों के भीतर इन स्थानों को अपलोड किया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स जी रविंद्रन ने कहा, “वेब मैपिंग और नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर इन संवेदनशील स्थानों की जियोटैगिंग के कारण लोग अवैध रूप से आरक्षित जंगलों में प्रवेश कर रहे हैं।”

जी रविंद्रन ने बताया कि साइलेंट वैली के संरक्षित वन क्षेत्रों के भीतर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रेकिंग ट्रेल भी ऑनलाइन मैप्स पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। उन्होंने कहा, “ये सभी पारिस्थितिक रूप से बेहद संवेदनशील इलाके हैं।”

अवैध जियोटैगिंग चिंता का विषय

वन अधिकारियों के अनुसार, जिन स्थानों को अवैध रूप से जियोटैग किया जा रहा है वे अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बना रहता है। रविंद्रन ने कहा, “केरल के मानसून की खूबसूरती देखने की चाह में पर्यटक इन खतरनाक इलाकों में पहुंच रहे हैं। दूसरी बड़ी चिंता यह है कि जियोटैगिंग के कारण वाइल्डलाइफ कॉरीडोर सार्वजनिक हो रहे हैं। हम नहीं चाहते कि लोग वन विभाग की अनुमति के बिना बाघ, हाथी जैसे जंगली जानवरों के संपर्क में आएं।”

उन्होंने कहा, “इन क्षेत्रों की प्राकृतिक पवित्रता और सुरक्षा बनाए रखना जरूरी है। पर्यटन के नाम पर किसी को भी इन स्थानों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती।” रविंद्रन ने उम्मीद जताई कि वन विभाग की ओर से पत्र भेजे जाने के बाद ऑनलाइन मैप प्लेटफॉर्म इन अवैध जियोटैग की गई लोकेशनों को हटा देंगे।

रविंद्रन ने बताया कि उन्होंने अपनी टीम को इन संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों से संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, “हम स्थानीय निकायों के साथ मिलकर एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं ताकि आरक्षित जंगलों में अवैध प्रवेश और अवैध जियोटैगिंग को रोका जा सके।”

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