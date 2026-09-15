अफगानिस्तान के बामियान में “मुजाहिदीन द्वारा गिरफ्तार” किए जाने का दावा करने वाली केरल की ट्रैवल व्लॉगर बैकपैकर अरुणिमा ने अब पूरे मामले पर सफाई दी है। उन्होंने बताया कि उन्हें वास्तव में गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में लेने की धमकी जरूर दी थी। उनका कहना है कि अकेले महिला के रूप में यात्रा करने और जरूरी परमिट नहीं होने की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा।

अरुणिमा के मुताबिक, वह अकेले अफगानिस्तान की यात्रा कर रही थीं। एक ट्रक से लिफ्ट लेकर वह शाम करीब 7 बजे बामियान पहुंचीं। उस समय अंधेरा हो चुका था। स्थानीय लोगों ने उन्हें रोककर उनका पासपोर्ट और वीजा देखा और पूछा कि वह कहां रुकने वाली हैं। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान में महिलाओं के रात में अकेले यात्रा करने पर पाबंदियां हैं।

इसके बाद अंग्रेजी बोलने वाला एक व्यक्ति वहां पहुंचा और उन्हें होटल ले गया। होटल का कमरा महंगा होने के कारण अरुणिमा ने कहीं टेंट लगाने की अनुमति मांगी। उन्हें दूसरी जगह ले जाया गया। वहां टेंट लगाने की जगह दिखाई गई, लेकिन ठंड को देखते हुए बाद में उन्हें खाली कमरा दे दिया गया, जिसमें वह रुक गईं।

अरुणिमा ने बताया कि बाद में दो लोग उनके पास आए, जब वह फोन चार्ज कर रही थीं। बातचीत गूगल ट्रांसलेट के जरिए हुई। उनसे उनके आने की जगह और परमिट के बारे में पूछा गया।

जलालाबाद में परमिट लेने गईं, लेकिन नहीं मिला

उन्होंने बताया कि इससे पहले वह परमिट लेने के लिए जलालाबाद गई थीं, लेकिन अकेले यात्रा करने की वजह से उन्हें परमिट नहीं मिला था। अधिकारियों ने उनसे कहा था कि परमिट के लिए उन्हें किसी पुरुष साथी के साथ यात्रा करनी होगी या गाइड रखना होगा। उन्हें काबुल लौटने को भी कहा गया था।

काबुल में दो दिन रुकने के बाद उन्होंने फिर यात्रा शुरू की। रास्ते में कई चेकपोस्ट आए। अरुणिमा के अनुसार, कुछ जगह उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उनका एक जर्मन दोस्त उनके साथ यात्रा कर रहा है, लेकिन फिलहाल दूसरे प्रांत में गया है और बाद में उनसे जुड़ जाएगा। उनका कहना है कि ऐसा उन्होंने इसलिए बताया क्योंकि उन्हें डर था कि अकेली होने पर उन्हें आगे जाने से रोक दिया जाएगा।

बामियान में अधिकारियों ने उनका वीजा चेक किया और पाया कि वह 27 अगस्त को अफगानिस्तान पहुंची थीं और तब से अकेले यात्रा कर रही थीं। अधिकारियों ने उन पर नियम तोड़ने का आरोप लगाया और गिरफ्तारी की धमकी दी। उन्हें देश छोड़ने के लिए भी कहा गया।

अरुणिमा ने अपने एक परिचित से संपर्क किया। वह व्यक्ति वहां पहुंचा और अधिकारियों से बात की। अरुणिमा के मुताबिक, अधिकारियों ने पहले परमिट लेने, गाइड रखने और 10,000 स्थानीय मुद्रा देने की बात कही। उन पर जरूरी अनुमति के बिना देश में रहने के लिए जुर्माने की बात भी कही गई।

बाद में अरुणिमा ने बताया कि वह अफगानिस्तान छोड़कर उज्बेकिस्तान जा रही हैं। बातचीत के बाद अधिकारियों ने उन्हें बिना परमिट लिए आगे जाने की अनुमति दे दी।

उन्होंने साफ किया कि उन्हें पुलिस स्टेशन या जेल नहीं ले जाया गया था। असल में उन्हें गिरफ्तारी का डर था और इसी वजह से वह काफी घबरा गई थीं। उन्होंने घटना के दौरान इंस्टाग्राम स्टोरी इसलिए डाली थी ताकि जरूरत पड़ने पर कोई उनकी मदद कर सके।

अरुणिमा ने कहा कि सिर्फ महिला होने की वजह से उन्हें इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, जबकि उनके कई पुरुष दोस्तों को अफगानिस्तान में ऐसी दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने बताया कि उनकी जानकारी में अफगानिस्तान जाने वाली महिला यात्रियों ने आमतौर पर गाइड या पुरुष साथी के साथ यात्रा की थी।

अरुणिमा ने बताया कि वह अगले दिन उज्बेकिस्तान की सीमा की ओर बढ़ने वाली थीं, जो करीब 500 किलोमीटर दूर थी। उन्हें रास्ते में और चेकपोस्ट मिलने की आशंका थी और इस घटना के बाद वह मानसिक और शारीरिक रूप से काफी परेशान थीं। उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआती पोस्ट के बाद उन्हें कई फोन और मैसेज मिले, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वह तुरंत जवाब नहीं दे सकीं। हालांकि, अरुणिमा द्वारा बताए गए पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। घटना को लेकर तत्काल कोई आधिकारिक बयान भी उपलब्ध नहीं था।

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नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तान दूतावास ने 15 अगस्त को “विजय दिवस” ​​मनाया। यह तालिबान द्वारा देश पर कब्जा करने के पांच साल पूरे होने का प्रतीक था। तालिबान शासन के संबंध में भारत के रुख में इन पांच वर्षों में काफी बदलाव आया है। 17 अगस्त 2021 को नई दिल्ली ने काबुल से अपने पूरे दूतावास को जल्दबाजी में खाली करा लिया था। अब भारत खुलेआम इस्लामी शासन के साथ व्यापार कर रहा है। हालांकि उसने उसे आधिकारिक राजनयिक मान्यता नहीं दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक