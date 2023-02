Trans Couple Pregnancy: महिला से पुरुष बना शख्स हुआ प्रेग्नेंट, केरल के इस ट्रांसजेंडर कपल ने दी खुशखबरी

Trans Couple Pregnancy: मार्च में यह कपल अपने पहले बच्चे को जन्म देगा।

Trans Couple Pregnancy: ट्रांसजेंडर कपल जिया और साहाद पावल। (Image Courtesy: Instagram/paval19)

Transgender Couple Pregnancy: केरल के रहने वाले एक ट्रांसजेंडर कपल ने प्रेग्नेंसी की खुशखबरी दी है। जल्द ही इनके घर एक नए मेहमान की एंट्री होने वाली है। कोझिकोन के रहने वाले इस कपल जिया (21) और साहाद पावल (23) ने यह खुशखबरी सोशल मीडिया पर शेयर की है। मार्च में उनका बच्चा दुनिया में आ जाएगा। ने सोशल मीडिया के जरिये माता-पिता बनने की खुशखबरी साझा की है। तीन साल से साथ रह रहा कपल यह कपल पिछले तीन साल से साथ रह रहा है। कपल ने बताया कि जब हमने तीन साल पहले एक साथ रहना शुरू किया, तो हमने सोचा कि हमारा जीवन अन्य ट्रांसजेंडरों से अलग होना चाहिए। अधिकांश ट्रांसजेंडर जोड़ों का समाज के साथ-साथ उनके परिवारों द्वारा भी बहिष्कार किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य टीचर पावल ने कहा, हम एक बच्चा चाहते थे, ताकि इस दुनिया में हमारे दिन गिने-चुने होने के बाद भी हम अपने पीछे कुछ छोड़ जाएं। पावल ने कहा कि एक ट्रांस पुरुष और ट्रांस महिला बनने की हमारी यात्रा जारी रहेगी। मैं अभी भी ट्रांस महिला बनने के लिए हार्मोन उपचार जारी रख रही हूं। डिलीवरी के छह महीने या एक साल बाद, सहद भी ट्रांस मैन बनने के लिए इलाज फिर से शुरू करेंगे। Also Read स्टार जिमनास्ट दीपा कर्माकर को बड़ा झटका, डोपिंग के आरोप में ITA ने लगाया 21 महीने का बैन बता दें कि पावल कोझिकोड के रहने वाले हैं। वहीं सहद तिरुवनंतपुरम से हैं। मातृत्व अवकाश (maternity leave) पर जाने से पहले एक एकाउंटेंट के रूप में काम करते थे। दोनों ने अपनी ट्रांसजेंडर पहचान पता चलने के बाद अपने परिवार को छोड़ दिया। ‘काफी प्लांनिंग के लिया फैसला’ पावल ने कहा कि उन्होंने काफी सोच-विचार के बाद बच्चा पैदा करने का फैसला किया। “साहद ने पहले ही दोनों ब्रेस्ट हटा दिए थे और हम दोनों हार्मोन उपचार के साथ आगे बढ़ रहे थे। पावल ने कहा कि उन्हें कोझिकोड के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों से मदद मिली, जहां सहद अगले महीने अपने बच्चे को जन्म देने वाले हैं। पावल ने कहा कि डॉक्टरों ने हमें गर्भाधान प्रक्रिया के बारे में अधिक खुलासा नहीं करने के लिए कहा है। चूंकि सहद ने दोनों स्तनों को हटा दिया है, इसलिए हम मेडिकल कॉलेज में ब्रेस्ट मिल्क बैंक से बच्चे को दूध पिलाने की उम्मीद करते हैं।

