Thrissur Firecrackers Factory Blast: केरल के त्रिशूर जिले से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां की एक पटाखा फैक्ट्री में एक जोरदार विस्फोट हो गया, जिसके बाद भीषण आग भी लग गई। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल भी हुए। रिपोर्ट्स में बताया गया कि ये खतरनाक हादसा तब हुआ, जब पूरम के लिए तिरुवंबाडी ग्रुप की ओर से पटाखों की सामग्री तैयार की जा रही थी। पीएम मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है।

जानकारी के मुताबिक, धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और आसपास के लोगों ने पहले इसे भूकंप तक समझ लिया। घटना के बाद पूरे इलाके में आग और धुएं का गुबार देखा। भीषण आग के चलते लोगों को रेस्क्यू करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

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