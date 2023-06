Kerala: हॉस्टल से छात्रा लापता, पिता को डर- जबरन धर्मांतरण के बाद कर देंगे शादी; जानिए क्या है मामला

चेन्नई के एक शख्स ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी का जबरन धर्मांतरण और विवाह किया गया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर (Jansatta)

चेन्नई के एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी का जबरन धर्मांतरण किया गया है। कन्नूर की एक 22 वर्षीय युवती के पिता ने केरल हाई कोर्ट में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी बेटी का जबरन धर्मांतरण और विवाह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि चेन्नई के SRM कॉलेज में ऑडियो और लैंग्वेज की छात्रा बेनिता ग्रेस वर्गीस आठ जून से लापता हैं। फहद नाम के शख्स पर जबरन धर्मांतरण का आरोप पिता का आरोप है कि फहद नाम के शख्स ने उससे दोस्ती की थी। याचिका में कहा गया है कि एक मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए वर्गीज परिवार को पता चला कि फहाद कन्नूर के मत्तन्नूर का रहने वाला है। हालांकि, 54 साल वर्गीज अब्राहम को उस व्यक्ति का पूरा एड्रेस नहीं पता है। पिता ने दावा किया था कि उनकी बेटी उन्हें दिन में दो-तीन बार फोन करती थी लेकिन 8 जून की शाम 7:45 बजे के बाद से उसकी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। 8 जून से हॉस्टल से लापता है बेनिता बेटी से संपर्क नहीं होने से च‍िंत‍ित प‍िता अब्राहम ने तुरंत चेन्‍नई कॉलेज के हॉस्‍टल के अधिकारियों से संपर्क किया, जिन्होंने उनको बताया क‍ि वह 8 जून को छात्रावास से यह कहते हुए निकल गई थी कि वो अपने चचेरे भाई के घर जा रही है। हॉस्टल के अधिकारियों से ने बताया कि वह 8 जून 2023 को ही वहां से चली गई थी। याच‍िका में इस बात का ज‍िक्र भी क‍िया गया है क‍ि 9 जून की रात तकीबन 9:37 बजे, पिता को बेनिता से एक वॉयस नोट मिला था जिसमें कहा गया था कि वह एक अज्ञात व्यक्ति के साथ जा रही है। उनको ज‍िस नंबर से वॉयस नोट भेजा गया था वह एक फहद नाम के शख्‍स पर रज‍िस्‍टर्ड था। Also Read Post Graduate Chai Waali: ‘पहले ऑर्डर देते, फिर पूछते मुस्लिम हो क्या? हां, बोलते ही कर देते थे इनकार’ जबरन धर्मांतरण और शादी का आरोप बेनिता के पिता को शक है कि वह आदमी बेनिता को उसकी मर्जी के बिना मत्तन्नूर ले गया और उसके समुदाय के लोगों ने जबरदस्ती धर्म बदलवाया और उसकी मर्जी के खिलाफ उससे शादी की जाएगी। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता कुवैत में NRI है। उनकी बेटी भी कुवैत में थी लेकिन हायर एजुकेशन के लिए चेन्नई चली गई।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram