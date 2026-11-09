कर्नाटक में पेट्रोल में एथेनॉल की अत्याधिक मिलावट के आरोपों को लेकर चल रही जांच के बीच केरल की भी कांग्रेस सरकार ने कुछ खास जिलों में इंस्पेक्शन और सैंपल-टेस्टिंग शुरू कर दी है। केरल सरकार यह पता लगाना चाहती है कि कहीं कर्नाटक की तरह उनके यहां भी गड़बड़ी तो नहीं हो रही। कर्नाटक में पेट्रोल में 20 फीसदी से अधिक मात्रा में एथेनॉल की मिलावट के दावे सरकार की ओर से किए गए हैं।

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार, तेल कंपनियों को 20 प्रतिशत तक ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला एथेनॉल-मिला हुआ पेट्रोल बेचने का निर्देश दिया गया है। इस तय मानक के अनुसार ही ई20 पेट्रोल देशभर में बेचा जा रहा है।

केरल के सिविल सप्लाइज मिनिस्टर अनूप जैकब ने सिविल सप्लाइज और कंज्यूमर अफेयर्स के कमिश्नर को फ्यूल आउटलेट्स पर इंस्पेक्शन करने और टेस्टिंग के लिए सैंपल इकट्ठा करने का निर्देश दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि राज्य में पेट्रोल में तय सीमा से अधिक एथेनॉल तो नहीं मिलाया जा रहा।

‘अभी तक केरल से सामने नहीं आई है कोई घटना’

अनूप जैकब ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “केरल में अब तक तय लिमिट से अधिक एथेनॉल को मिलाए जाने की कोई घटना सामने नहीं आई है। कर्नाटक से मिली रिपोर्ट के आधार पर इंस्पेक्शन का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा मुझे इस बारे में कुछ शिकायतें मिली थीं और ऐसी खबरें थीं कि गाड़ियों में अधिक एथेनॉल मिलाए जाने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए हमने राज्य में बिकने वाले पेट्रोल की क्वालिटी टेस्ट करने का फैसला किया है।”

इन जिलों से लिए जाएंगे सैंपल

मंत्री ने बताया कि कस्टमर्स को यह जानने का पूरा हक है कि वह जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। कोझिकोड, कन्नूर, तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम जिलों के आउटलेट्स से सैंपल लिए जाएंगे जिनके नतीजे जल्द सामने आएंगे। मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को सैंपल इकट्ठा करने और टेस्ट करने के लिए तय प्रोसेस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। जैकब ने बताया कि अगले 10 दिन के अंदर नतीजे आने की उम्मीद है।

‘तय सीमा से अधिक मिलावट आई तो होगी कार्रवाई’

अनूप जैकब ने कहा है कि अगर फ्यूल में मिलावट पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2014 में जारी एक स्टेट नोटिफिकेशन के मुताबिक, सेंट्रल मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल ऑर्डर 2005 के अनुसार, कमिश्नर ऑफ़ सिविल सप्लाइज़ एंड कंज्यूमर अफेयर्स से लेकर तालुक सप्लाई ऑफिसर्स तक के अधिकारियों को इंस्पेक्शन करने और कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है। जैकब ने कहा कि डिपार्टमेंट ने रैंडम आउटलेट्स से सैंपल इकट्ठा करते समय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के प्रतिनिधियों की मौजूदगी मांगी है ताकि ट्रांसपेरेंसीस सुनिश्चित की जाए।

कर्नाटक में सरकार ने क्या दावा किया था?

पिछले हफ्ते कर्नाटक में मंत्री रिजवान अरशद ने पेट्रोल की जांच का एक विवरण जारी किया था। उन्होंने दावा किया था कि पूरे राज्य में लिए गए पेट्रोल के नमूनों की प्रयोगशाला जांच में एथेनॉल की मात्रा तय की गई E20 सीमा से काफी अधिक पाई गई। मंत्री के अनुसार, कई जिलों से लिए गए नमूनों की NABL-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में जांच की गई। इसमें इंडियन ऑयल के एक नमूने में एथेनॉल की मात्रा 31.2 प्रतिशत और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एक नमूने में 30.5 प्रतिशत पाई गई। जांचे गए ज्यादातर नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक थी।

रिजवान अरशद के इस दावे के बाद कर्नाटक में पेट्रोल में एथेनॉल की अत्याधिक मिलावट की जांच फ्यूल ड्रिस्ट्रीब्यूट और ब्लेंडिंग एजेंसियों तक भी पहुंच गई। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति और विधिक माप विज्ञान द्वारा की जा रही जांच के तहत अधिकारी फ्यूल ऑपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों से नमूने, रिकॉर्ड और दस्तावेज जमा कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें: कर्नाटक में पेट्रोल पंप ही नहीं अब ड्रिस्ट्रीब्यूटर और ब्लेंडिंग एजेंसियों की भी होगी जांच, एथेनॉल की मिलावट मामले में CM डीके शिवकुमार सख्त

कर्नाटक में पेट्रोल में एथेनॉल की अत्याधिक मिलावट के आरोपों को लेकर चल रही जांच अब केवल रिटेल ऑउटलेट्स तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब यह जांच फ्यूल ड्रिस्ट्रीब्यूट और ब्लेंडिंग एजेंसियों तक भी पहुंच गई है।

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति और विधिक माप विज्ञान द्वारा की जा रही जांच के तहत अधिकारी फ्यूल ऑपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों से नमूने, रिकॉर्ड और दस्तावेज जमा कर रहे हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…