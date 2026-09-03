केरल के मार थोमा चर्च के एक सीनियर पादरी की आलोचना हो रही है। उन्होंने सुझाव दिया है कि चर्च में होने वाली शादियों से पहले HIV टेस्ट जरूरी किया जाना चाहिए। मार थोमा चर्च के पादरी ट्रस्टी रेवरेंड डॉ. के. थॉमस ने हाल ही में चर्च की ओर से आयोजित एक पारिवारिक कार्यक्रम में माता-पिता को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने माता-पिता से यह भी कहा कि वे यह पक्का करें कि शादी के लिए चर्च लाने से पहले उनकी बेटी के शरीर का ‘गलत इस्तेमाल’ न हुआ हो।

इस कार्यक्रम के दौरान पादरी के भाषण का वीडियो गुरुवार को टीवी चैनलों पर दिखाया गया। यह दावा करते हुए कि कर्नाटक सरकार ने कॉलेज परिसरों में HIV टेस्ट कराने का फ़ैसला किया है, उन्होंने कहा कि चर्च में शादियों से पहले भी ऐसे ही टेस्ट होने चाहिए।

चर्च में शादी पहले करवाएं HIV टेस्ट- पादरी

थॉमस ने कहा, “मैं चाहता हूं कि मार थोमा चर्च में होने वाली सभी शादियां ऐसे टेस्ट के बाद ही हों। माता-पिता, मेरी बात का बुरा न मानें।” पादरी ने यह भी कहा कि इस पारिवारिक कार्यक्रम का मकसद माता-पिता को इस बारे में जागरूक करना था। उनकी बातों की सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है और कई लोगों का कहना है कि इससे मार थोमा चर्च के युवाओं का अपमान हुआ है।

युवा प्रतिनिधियों ने मांग की है कि पादरी उन युवाओं से माफ़ी मांगें, जिनकी परवरिश सम्मान के साथ हुई है और जिन्हें चर्च का गौरव माना जाता है। उन्होंने पुलिस से इन टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की भी अपील की। ​​वहीं रेवरेंड डॉ. के. थॉमस ने कहा कि उन्होंने ये बातें अच्छी नीयत से कही थीं। उन्होंने कहा कि वे परिवार के लोगों के साथ एक कार्यक्रम में माता-पिता से बात कर रहे थे और सिर्फ़ जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि चर्च को अपने समुदाय के भीतर ऐसे मामलों पर चर्चा करने की आज़ादी है।

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गोवा मंत्रिमंडल ने पिछले हफ़्ते ‘गोवा गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन रोकथाम विधेयक, 2026’ को मंज़ूरी दी थी, जिसे सोमवार से शुरू हुए विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाना था। भाजपा विधायकों समेत कई विधायकों के कड़े विरोध के बाद इस बात की संभावना कम ही है कि यह विधेयक इस सत्र में पेश किया जाएगा। इन विधायकों ने सोमवार की सुबह मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ हुई एक बैठक में इस ‘विवादित’ कानून का विरोध किया था। पढ़ें पूरी खबर