केरल की कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार स्कूलों में आयोजित एक परीक्षा को लेकर मुश्किल स्थिति में पड़ गई है। मामला स्कॉलरशिप परीक्षा से जुड़ा हुआ है, जो नेशनल टीचर्स यूनियन की ओर से कराई जानी थी।

इस परीक्षा को लेकर सबसे पहले वामपंथी दलों ने कांग्रेस-IUML (यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) सरकार पर संघ परिवार के परिवार एजेंडे को लागू करने का आरोप लगाया। उन्होंने ऐसा इस परीक्षा के आयोजकों की ओर इशारा करने हुए कहा।

भाजपा समर्थित है NTU

यह परीक्षा नेशनल टीचर्स यूनियन (NTU) को भाजपा समर्थक शिक्षकों का संगठन माना जाता है। इसके साथ ही इसमें बालगोकुलम की बच्चों की पत्रिका भी शामिल थी, इसे संघ परिवार से जुड़ा एक संगठन है।

शिक्षा विभाग की ओर इस परीक्षा को दी गई मंजूरी वापस लेने के बाद, अब भाजपा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा ने कहा कि सरकार IUML और जमात-ए-इस्लामी के दबाव के आगे झुक गई है।

मंत्री ने की अपने विभाग की आलोचना

इस बीच शिक्षा मंत्री और IUML नेता एन. शमसुद्दीन ने अपने ही विभाग की आलोचना की क्योंकि उसने बिना सोचे-समझे इस क्विज को मंजूरी दे दी थी।

क्या है मामला?

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की राज्य ईकाई, NTU ने बाल गोकुलम की मलयालम बच्चों की पत्रिका मयिलपीली के साथ मिलकर पिछले महीने यंग स्कॉलर एग्जाम 2026 क्विज प्रतियोगिता का पहला राउंड आयोजित किया था। राज्य के सरकार और सहायता प्राप्त स्कूलों के अपर प्राइमरी और हाई स्कूल के छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया था।

चार राउंड वाली इस परीक्षा के बाकी चरण इसी महीने आयोजित होने थे, लेकिन वामपंथी दलों की आलोचना के बाद IUML के मंत्री ने शिक्षा महानिदेशक को यह अनुमति वापस लेने का निर्देश दिया।

दबाव के आगे झुक गई सरकार- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

मंगलवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर क्विज का पेपर शेयर करते हुए पूछा, इस पेपर में कौन-सा सवाल एजेंडा है? क्या कोई एक भी आपत्तिजनक सवाल बता सकता है? शिक्षा मंत्री खुद मानते हैं कि हमारे स्कलों में वामपंथी और कांग्रेस संगठनों द्वारा आयोजिक क्विज को मंजूरी दी गई है। क्या यह सच है कि सरकार IUML और जमात-ए-इस्लामी के दबाव के आगे झुक गई है?”

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव के. सुरेंद्रन ने कहा, “धर्मनिरपेक्ष केरल में मुस्लिम लीग और जमात-ए-इस्लामी को जगह दी जाती है, लेकिन यूडीएफ सरकार मयिलपीली (Mayilpeeli) और बालगोकुलम (Balagokulam) को बाहर कर रही है, जिन्होंने कभी भी किसी तरह की सांप्रदायिकता नहीं दिखाई है। यह सरकार राष्ट्रविरोधी ताकतों और आतंकवादी संगठनों की खातिर बच्चों के साथ भेदभाव कर रही है। यह बिल्कुल स्वीकार नहीं की जा सकती। छात्रों ने कानूनी तरीके से और सरकार की अनुमति लेकर इस क्विज की तैयारी की थी। सरकार को इस परीक्षा को जारी रखने की अनुमति देनी चाहिए।”

स्कूलों को संघ परिवार की लैब में बदलने के लिए खतरनाक कदम- पिनाराई विजयन

इससे पहले, विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम पिनाराई विजयन ने कहा, कांग्रेस सरकार और शिक्षा विभाग ने स्कूलों को संघ परिवार की लैब में बदलने के लिए एक खतरनाक कदम उठाया है। उन्होंने कहा, “क्विज कार्यक्रम को दी गई मंजूरी का मकसद बच्चों के मन में सांप्रदायिक नफरत भरना था।”

लेफ्ट को मुद्दा उठाने का कोई अधिकार नहीं- मंत्री

मंत्री शमसुद्दीन ने कहा कि सीपीआई (एम) को यह मुद्दा उठाने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आयोजकों की वैचारिक पृष्ठभूमि पर ध्यान देना चाहिए था। उन्होंने कहा, “ये संगठन (जैसे NTU) केरल में वामपंथी शासन के दशक के दौरान मजबूत हुए हैं। विधानसभा चुनावों तक सीपीआई (एम) ने बहुसंख्यक समुदाय का कार्ड खेला था। चुनाव हारने के बाद अब यह पार्टी अल्पसंख्यकों को खुश करने में लगी है।”

मंत्री शमसुद्दीन ने कहा कि सरकार भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों के संबंध में स्पष्ट गाइडलाइन जारी करेगी। उन्होंने कहा, “हम धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

इस साल मई में बनी सरकार के लिए शिक्षा विभाग से जुड़े मामले एक कठिन चुनौती बन गए हैं। सरकार को इस बात का डर है कि कहीं वामपंथी दल उसे पर संघ परिवार के एजेंडे के आगे झुकने का आरोप न लगा दें, इसलिए वह स्कूलों में PMSHRI प्रोजेक्ट को लागू करने के बारे में कोई फैसला नहीं ले पा रही है।

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