केरल में मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की थी उसके मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे के अंदर भारी बारिश हुई है। रविवार को मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने बताया कि राज्य में बारिश के कारण 8 लोगों की मौत हो गई है और 13 लोग घायल हैं। इसके अलावा 5792 लोगों को 209 राहत कैंपों में भेजा गया है। सीएम ने बताया कि राज्य में लैंडस्लाइड, बाढ़ और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। यह जानकारी सीएम कार्यालय की ओर से साझा की गई है।

सीएम कार्यालय के मुताबिक, केरल में बारिश की वजह से 27 घर तबाह हो गए हैं और 200 के करीब घरों को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। सरकार की ओर से कहा गया है कि बारिश से प्रभावित लोगों की मदद के लिए हम तत्पर हैं। उन लोगों के परिवारों की मदद की जाएगी जिनकी जान इस बारिश में चली गई है। साथ ही उन लोगों की भी जिनके घर और रोजी-रोटी पर असर पड़ा है।

लोग सतर्क रहें और घरों में रहें- सतीशन

सीएम कार्यालय के मुताबिक, शनिवार से बारिश कम हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री ने लोगों से खासकर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधि, वॉलंटियर और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बचाव और राहत कामों में एक्टिव रूप से शामिल हैं। सतीशन ने कहा कि वह राहत के कामों पर नजर रखने के लिए रेवेन्यू मिनिस्टर ए पी अनिलकुमार, प्रभावित ज़िलों में तैनात मिनिस्टर्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार संपर्क में हैं।

उत्तरी केरल में भारी बारिश

केरल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (KSDMA) के मुताबिक, शनिवार को राज्य के कुछ हिस्सों में 320 मिलीमीटर तक बारिश हुई। कन्नूर जिले के अय्यनकुन्नू में सबसे अधिक बारिश दर्ज हुई। उत्तरी मालाबार इलाके के कई दूसरे इलाकों में शनिवार सुबह 3 बजे से आधी रात के बीच 90 मिलीमीटर से लेकर 180 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज हुई।

यह जिले सबसे अधिक प्रभावित

भारी बारिश की वजह से निचले और नदी किनारे के इलाके, खासकर पठानमथिट्टा, इडुक्की, वायनाड, कोट्टायम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में पानी भर गया और बाढ़ का पानी कई घरों में घुस गया। रविवार सुबह बारिश कम होने के बावजूद कई बाढ़ वाले इलाकों खासकर पठानमथिट्टा जिले के रन्नी और अलप्पुझा जिले के कुट्टनाड में पानी बना हुआ है, जहां लोग छोटी नावों से यात्रा करते रहे।

कुछ जिले अभी भी रेड अलर्ट के अंदर

इडुक्की, पठानमथिट्टा और त्रिशूर में रेड अलर्ट बारिश कम होने के बाद कई डैम में पानी का लेवल कम हो गया, जिससे अधिकारियों को एक दिन पहले खोले गए शटर बंद करने पड़े। हालांकि, KSDMA ने कहा कि इडुक्की, पठानमथिट्टा और त्रिशूर जिलों में कुछ बिजली बनाने वाले डैम में पानी का लेवल अभी भी रेड अलर्ट लेवल के अंदर है।

पठानमथिट्टा जिले में, 25 गांवों के करीब 40 घरों को नुकसान पहुंचा है, खासकर रन्नी और कोन्नी इलाकों में। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार के लिए 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें 115 mm से 204 mm के बीच बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।