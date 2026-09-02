Kerala Politics: केरल की सियासत में बीजेपी धीरे-धीरे ईसाई वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने के लिए कांग्रेस ने नया प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत ही केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने हाल ही में दलित ईसाइयों की आरक्षण की मांग की जांच करने का वादा किया है।

दरअसल, शुक्रवार को समाज सुधारक अय्यंकाली की 163वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह में बोलते हुए सीएम वीडी सतीशन ने कहा कि दलित ईसाइयों को वे लाभ और आरक्षण नहीं मिल पा रहे हैं जो ईसाई और अनुसूचित जाति (एससी) दोनों को प्राप्त हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस मुद्दे का अध्ययन करेगी और समुदाय के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय खोजेगी।

बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री के बयान की बीजेपी एससी मोर्चा की तरफ से आलोचना की गई है। बीजेपी नेता शाजुमन वट्टेक्कड़ ने सीएम से अपनी ये बात वापस लेने तक की मांग की है। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री तुष्टीकरण की राजनीति खेल रहे हैं। अगर उनका मकसद अनुसूचित जाति समुदाय के लिए आरक्षित आरक्षण को खत्म करके दलित ईसाईयों को इसका लाभ देना है, तो उन्हें समझना चाहिए कि वे आग से खेल रहे हैं।”

बीजेपी नेता वट्टेक्कड़ ने कहा कि संविधान द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय को दिया गया कोटा “दान नहीं, बल्कि उनका अधिकार है”। उन्होंने कहा कि बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा अनुसूचित जाति समुदाय को एकजुट करेगा और सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेगा।

‘पहले जातिगत भेदभाव स्वीकारे ईसाई समुदाय…’

इसके अलावा बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष के.एस. राधाकृष्णन ने दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति आरक्षण देने के औचित्य पर भी सवाल उठाया। मंगलवार को फेसबुक पर एक पोस्ट में उन्होंने तर्क दिया कि यदि धर्मांतरण से जातिगत पहचान और जातिगत उत्पीड़न समाप्त हो जाता है, तो अनुसूचित जाति का दर्जा मांगने का कोई आधार नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि यदि ईसाइयों में जातिगत भेदभाव अभी भी मौजूद है, तो ईसाई समुदाय को पहले इसे स्वीकार करना चाहिए और इसका समाधान करना चाहिए।

इसके अलावा हिंदू ऐक्य वेदी के प्रदेश अध्यक्ष आर.वी. बाबू ने धर्मांतरित ईसाइयों को अनुसूचित जाति आरक्षण देने के किसी भी कदम का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार धर्मांतरण का समर्थन कर रही है। वेदी केरल में कई संघ परिवार संगठनों का एक छत्र संगठन है। बता दें कि यह मुद्दा ऐसे वक्त में उठा है जब कि बीजेपी और संघ परिवार पिछले लंबे वक्त से केरल के ईसाई मतदाताओं को लुभाने के प्रयास कर रहे हैं।

बीजेपी के लिए विवादित मुद्दा क्यों?

दलित ईसाइयों के लिए अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग लंबे समय से चली आ रही है, खासकर केरल में ईसाई समुदाय और कैथोलिक चर्च के कुछ वर्गों के बीच यह मांग काफी ज्यादा है। दलित ईसाई मुख्य रूप से ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े हिंदू समुदायों के वंशज हैं जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। संविधान आदेश 1950 के तहत अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध समुदायों के सदस्यों तक ही सीमित है। क्रमिक सरकारों ने ईसाई धर्म या इस्लाम में परिवर्तित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांगों पर विचार किया है।

बीजेपी के लिए यह मुद्दा एक राजनीतिक दुविधा पैदा करता है। पार्टी ने हाल के वर्षों में केरल के ईसाई समुदाय तक अपनी पहुंच बढ़ाने के प्रयास तेज किए हैं, ताकि वह अपने पारंपरिक हिंदू समर्थकों से परे अपने चुनावी आधार का विस्तार कर सके। धर्मांतरण का मुद्दा बीजेपी के ईसाई समुदाय तक पहुंचने में एक बड़ी बाधा रहा है। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के एक वर्ग द्वारा यह तर्क दिए जाने के बाद यह मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया कि केरल में ईसाई आबादी घट रही है और इसलिए धर्मांतरण पार्टी और ईसाई समुदाय के बीच बाधा नहीं रहना चाहिए।

पार्टी के जनसंपर्क प्रयासों में हिंदुओं और ईसाइयों को समान हितों वाले समुदायों के रूप में प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया गया है। हालांकि बीजेपी केरल की सियासत में लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा उठाती रही है, लेकिन धर्मांतरण का मुद्दा भाजपा और व्यापक संघ परिवार के भीतर एक विवाद का कारण बना हुआ है।

पिछले साल खुलकर सामने आया था विवाद

पिछले साल छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोपों में केरल की दो कैथोलिक ननों की गिरफ्तारी ने इन तनावों को खुलकर सामने ला दिया। राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर समेत केरल बीजेपी के नेताओं ने जबरन धर्मांतरण के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी ननों के साथ खड़ी रहेगी। हालांकि इस रुख की केरल में संघ परिवार के कुछ वर्गों ने आलोचना की, जिन्होंने इस मामले को ईसाई संगठनों द्वारा हाशिए पर पड़े हिंदू समुदायों के सदस्यों के धर्मांतरण के एक उदाहरण के रूप में पेश किया था।

इसके अलावा अब एफसीआरए ने एक बार फिर बेचैनी को जन्म दिया है। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए और बाद में संयुक्त संसदीय समिति को भेजे गए FCRA बिल को लेकर इस वर्ष बहस फिर से शुरू हो गई। एक तरफ बीजेपी नेताओं ने प्रस्तावित परिवर्तनों को लेकर ईसाई संगठनों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की, वहीं केरल में हिंदुत्व संगठनों के कुछ वर्गों ने चर्चों द्वारा प्राप्त विदेशी निधियों की कड़ी जांच की मांग की। यह आरोप भी लगाया कि ऐसी फंडिंग की वजह से ही लगातार धर्मांतरण बढ़ रहा है।

केरल में बड़ी है दलित ईसाइयों की आबादी

बता दें कि केरल में दलितों की आबादी के लिहाज से यह मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इनमें से ज्यादातर वो बताए जाते हैं, जिनके कई पीढ़ियों पुराने पूर्वजों ने धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपना लिया था। समुदाय का तर्क है कि धर्म परिवर्तन के बावजूद उन्हें जाति आधारित सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए उन्हें वही संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए जो अन्य धार्मिक समुदायों के दलितों को प्राप्त है।

दक्षिण और मध्य केरल में बड़ी संख्या में दलित ईसाई रहते हैं। इनमें वो जिले भी शामिल हैं, जहां बीजेपी तेजी के साथ अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है। साइरो-मालाबार कैथोलिक चर्च से संबंधित दलित ईसाई मुख्य रूप से कोट्टायम में केंद्रित हैं, जबकि पेंटेकोस्टल समूहों सहित बड़ी संख्या में गैर-कैथोलिक समुदाय पथानामथिट्टा और इडुक्की में मौजूद हैं।

ईसाई मतदाताओं को लुभाने के प्रयास करती रही है बीजेपी

ईसाई मतदाताओं को लुभाने के लिए बीजेपी ने कई प्रयास किए हैं, जिनमें ईसाई नेताओं को पार्टी में शामिल करना और ईसाई आबादी वाले क्षेत्रों में ईसाई उम्मीदवारों को मैदान में उतारना शामिल है। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनावों में ईसाई मतदाताओं के बीच कोई खास चुनावी सफलता नहीं मिली। बीजेपी ने तीन विधानसभा सीटें नेमोम, कझाक्कुट्टम और चथनूर जीतीं, लेकिन इन निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी की जीत का श्रेय काफी हद तक उसके पारंपरिक हिंदू समर्थक आधार को दिया गया। ईसाई वोट बैंक की कोई ज्यादा भूमिका नहीं थी।

सीमित चुनावी नतीजों ने बीजेपी के भीतर ईसाई धर्म प्रचार की दिशा और उससे मिलने वाले राजनीतिक लाभ को लेकर चल रही बहस को और बढ़ा दिया है। कुछ नेता ईसाई समुदाय के साथ जुड़ाव की वकालत करते रहे हैं, वहीं संघ परिवार के कुछ वर्ग धर्मांतरण के बारे में मुखर होते जा रहे हैं।

ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म में परिवर्तित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का प्रश्न भी राष्ट्रीय स्तर पर विचाराधीन है। साल 2022 में, केंद्र सरकार ने इस मुद्दे की जांच के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। आयोग का कार्यकाल कई बार बढ़ाया गया, और इसका नवीनतम विस्तार जून 2026 तक है।

केरल के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद ने अपने बयान से एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को अपने घरों तक ही सीमित रहना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि इस्लाम ने उनकी गरिमा की रक्षा के लिए पर्दा प्रथा निर्धारित की है। पढ़िए पूरी खबर…