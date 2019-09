pakistani flag, kerala collage: जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते समान्य नहीं हैं। ऐसे में केरल के एक कॉलेज में 30 से ज्यादा छात्रों के ऊपर पाकिस्तान का झंडा फहराने का आरोप लगा है और पुलिस ने छात्रों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोझिकोड जिले में पेराम्बरा पुलिस ने मुस्लिम स्टूडेंट फ्रंट (एमएसएफ) के छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार सुबह पेराम्बरा सिल्वर कॉलेज के मुस्लिम स्टूडेंट फ्रंट के कुछ छात्रों ने कॉलेज के कैम्पस में पाकिस्तानी झंडा लहराया था। इस घटना का एक विडियो भी वायरल हो रहा है। यह घटना छात्र संघ चुनाव के प्रचार के दौरान हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार इस घटना में 30 से ज्यादा छात्र मौजूद थे और सभी पर धारा 143, 147, 153 के तहत केस दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई छात्रों की पहचान होने के बाद की जाएगी।

Kerala: Over 30 students booked for allegedly waving Pakistan flag inside the college campus. Perambra police in Kozhikode has filed a case against students belonging to Muslim Students Front (MSF) for allegedly waving agiant Pakistan flag inside Perambra Silver college. @ABPNews pic.twitter.com/CjQ2MC67z2

— Pinky Rajpurohit (ABP News) (@Madrassan_Pinky) August 31, 2019