Kerala nun who took to bishop sacked: जालंधर के बिशप फ्रैंको मुलक्कल पर रेप के आरोप लगने के बाद उनके खिलाफ प्रदर्शन कर चर्चा में आईं केरला की नन लूसी कलप्पुरा की मुसीबतें बढ़ती नज़र आ रहीं हैं। नन को चर्च ने अजीबोगरीब कारणों से बरखास्त कर दिया है। लूसी को ड्राइविंग सीखने, कार लोन लेने, कविताएं छपवाने के आरोप में रोमन कैथोलिक चर्च के अंतर्गत आने वाले ‘द फ्रांसिस्कन क्लारिस्ट धर्मसभा’ (एफसीसी) से निष्कासित कर दिया गया है।

नन को बरखास्त करने के बाद चर्च की धर्मसभा ने कहा “नन को धर्मोचित चेतावनी दी गई थी। धर्मसभा की प्रमुख एन. जोसफ की ओर से पांच अगस्त को आरोपित नन कलप्पुरा को पत्र भी जारी किया गया है। उन्होंने एफसीसी के नियमों के विपरीत कार्य किया और नियमों का उल्लंघन करने वाली जीवनशैली अपनाने के मामले में संतोषजनक जवाब देने में असफल रही, जिसके चलते उन्हें बरखास्त कर दिया गया है।” जोसफ द्वारा जारी किए गए पत्र में लिखा गया कि उन्हें उचित समय पर चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई पछतावा व्यक्त नहीं किया, इसलिए 11 मई को धर्मसभा की आम परिषद की बैठक में कलाप्पुरा को ‘सर्वसम्मति’ से बर्खास्त करने का फैसला किया गया है।

बता दें कि लूसी ने चर्च नेतृत्व को उस समय नाराज कर दिया था जब उन्होंने पिछले साल दुष्कर्म के आरोपी फ्रैंको मुल्लाकल के खिलाफ पांच नन की ओर से वायनाड में आयोजित विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इस विरोध के बाद उनपर लगातार निशाना साधा जा रहा था। उन्हें चर्च से नोटिस आने शुरू हो गए थे। मीडिया से बातचीत में नन कलप्पुरा ने धर्मसभा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। नन ने कहा, ‘मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैंने जो भी किया वह प्रदर्शन कर रहीं लाचार नन के समर्थन में किया। मेरा कार खरीदना व किताब लिखना गुनाह कैसे है? अब मैं अपने शुभचिंतकों की मदद से कानूनी कार्रवाई करूंगी।’

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App