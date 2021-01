Kerala Xmas New Year Bumper Lottery BR-77 Today Results & Winner: केरल के कोल्लम में रहने वाला 46 वर्षीय शख्स रातों रात करोड़पति बन गया। रविवार को केरल राज्य लॉटरी विभाग द्वारा Kerala Xmas New Year Bumper Lottery BR-77 ड्रॉ के नतीजे घोषित किए गए। इस लॉटरी का पहला इनाम 12 करोड़ रुपये है, जो तमिलनाडु के तेनकासी में रहने वाले शराफुद्दीन का लगा। पहले विजेता का टिकट नंबर XG 358753 (THIRUVANANTHAPURAM) है। 6 सदस्य वालों गरीब परिवार के मुखिया के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं है।

12 करोड़ रुपये का पहला पुरस्कार जीतने वाले शराफुद्दीन खुद एक लॉटरी विक्रेता हैं और काफी समय लॉटरी भी खरीदते आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने लॉटरी टिकट खरीदे हैं और कुछेक बार छोटी-छोटी इनाम राशि भी जीती है। लेकिन 12 करोड़ रुपये का जैकपॉट पहली बार हाथ लगा है। शहराफुद्दीन, तमिलनाडु की सीमा से लगे कोल्लम जिले के आर्यनवुव के पास एरीवधर्मपुरम में सरकारी जमीन पर बने एक छोटे से घर में रहते हैं। जहां उनके साथ उनकी माता, दो भाई, पत्नी और एक बेटा रहते हैं, बेटा 10वीं क्लास में है। ज्वॉइंट फैमिली में रहने वाले शहराफुद्दीन का गुजर बसर काफी मुश्किलों भरा है, COVID-19 महामारी के दौरान उनकी मुश्किलें काफी और ज्यादा हो गई थीं।

शहराफुद्दीन ने पीटीआई को बताया कि, वे इस रकम से खुद का घर बनाना चाहते हैं, जो उधार उनपर है वो खत्म करेंगे और खुद का छोटा सा बिजनेस शुरू करने का प्लान है। इससे पहले उन्होंने रियाद में कई तरह का छोटा-मोटा काम भी किया है। 9 साल तक विदेश में रहने के बाद वे साल 2013 में अपने देश लौट आए थे। तभी से लॉटरी बेचने और खरीदने का काम करने लगे।

₹12 Cr bumper lottery

Sharafudeen, also a lottery salesman, settled in Tenkasi District of #TamilNadu for 40 years bags first prize of #Kerala govt Xmas NewYear Bumper Lottery worth Rs 12 crores! pic.twitter.com/Hl1bkvQTT6

