Kerala Lottery Karunya Plus KN-358 Today Results Live: केरल लॉटरी में आज मिलेगा 80 लाख रुपए का इनाम

Kerala Karunya Plus Lottery KN-358 Today Results: केरल लॉटरी विभाग आज Karunya Plus KN-358 का ड्रॉ निकालने जा रहा है। लॉटरी का ड्रॉ 3 बजे से निकालना शुरू किया जाएगा। ड्रॉ का फाइनल रिजल्ट 4 बजे घोषित कर दिया जाएगा। लॉटरी का फाइनल रिजल्ट विनिंग नंबर और प्राइज के साथ https://www.keralalotteryresult.net/ पर चेक किया जा सकता है। जिन लोगों ने Karunya Plus KN-358 का टिकट खरीदा है वह अपने नंबर का मिलान विनिंग नंबर्स की लिस्ट से कर सकते हैं। जो लोग इस बार पुरस्कार जीतने का मौका चूक जाएं वे सप्ताह के किसी भी दिन इसके लिए प्रयास कर सकते हैं क्योंकि केरल लॉटरी विभाग सप्ताह भर में कई लॉटरी निकालता है।

लॉटरी के सभी भाग्यशाली पुरस्कार विजेताओं को परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के भीतर पुरस्कार का दावा करने के लिए राज्य लॉटरी कार्यालय जाना होगा। जीतने वाले टिकट धारकों को लॉटरी विभाग में अपने विजेता लॉटरी टिकट और वैध आईडी प्रमाण भी जमा करने होंगे ताकि वे सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर सकें।