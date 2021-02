Kerala Lottery Karunya Plus KN-355 Today Results Live: पहला इनाम 80 लाख रुपये, यहां चेक करें रिजल्ट

Kerala Karunya Plus Lottery KN-355 Today Results: केरल राज्य लॉटरी विभाग ने गुरुवार, 11 फरवरी 2021 को ‘Karunya Plus KN-355’ लॉटरी के विजेताओं की घोषणा कर दी है। जिन्होंने इस लॉटरी का टिकट लिया है वे keralalotteryresult.net पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। Karunya Plus Lottery Result KN-355 का प्रथम पुरस्कार 80 लाख रुपये है, जो टिकट नंबर PX 719721 का लगा है। जबकि PX 379880 टिकट नंबर ने दूसरे पुरस्कार राशि 10 लाख रुपये का इनाम जीता है। तीसरे पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपये मिलेंगे। सांत्वना पुरस्कार के विजेता को 8,000 रुपये मिलेंगे। चौथे, पांचवें, छठे और सातवें पुरस्कार विजेताओं को क्रमश: 5,000 रुपये, 1,000 रुपये, 500 रुपये और 100 रुपये मिलेंगे।

बता दें कि, केरल ने 1967 में भारत का पहला लॉटरी विभाग स्थापित किया था। विभाग ने उस साल 1 नवंबर को अपना पहला लॉटरी टिकट जारी किया। 1 रुपए के मूल्य वाले टिकट ने प्रथम पुरस्कार राशि 50,000 रु था। पहला ड्रा 26 जनवरी, 1968 को हुआ। विजेता द्वारा रिजल्ट की घोषणा के 30 दिनों के भीतर ही लॉटरी विभाग में जीत का दावा करना होता है। विजेता को 20 लाख से अधिक की राशि होने की स्थिति में लॉटरी विभाग के डॉरेक्टर से पुरस्कार का दावा करना होता है।

Kerala Karunya Plus Lottery KN-355 Today Results: Check Here