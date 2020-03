Kerala Karunya Plus Lottery KN-308 Today Results LIVE Updates: खुलने वाली है किस्मत, लगनी है लाखों की लॉटरी

Kerala Karunya Plus Lottery KN-308 Today Results, Kerala Lottery Today Result 19.03.2020 LIVE Updates: केरल राज्‍य में आज एक बार फिर Karunya Plus लॉटरी खेली जा रही है। राज्‍य में आज Karunya Plus KN-308 Lottery का रिजल्‍ट जारी किया जाना है। लॉटरी के नतीजे केरल स्टेट लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.keralalotteries.com पर जारी किए जाएंगे। आज का पहला इनाम 80 लाख रुपए है, जो किसी एक लकी टिकट नंबर को लगना है। दूसरे इनाम की कीमत 10 लाख रुपए जबकि तीसरा और चौथा इनाम क्रमश: 1 लाख रुपए और 5,000 रुपए है। इसके अलावा कुछ विजेताओं को सांत्वना पुरस्कार से भी नवाजा गया। सांत्वना पुरस्कार के तौर पर 8-8 हजार रुपए की राशि दी जाती है।

बता दें कि केरल करुण्या प्लस लॉटरी का रिजल्‍ट मशीन द्वारा निकाला जाएगा। इस लॉटरी का टिकट आप मात्र 40 रुपए देकर खरीद सकते हैं। विभाग की ओर से लॉटरी विजेताओं को सलाह दी जाती है कि इनाम जीतने वाले लॉटरी विनर्स केरल के सरकारी गैजेट से लॉटरी नंबर का मिलान जरूर करें। इसके बाद 30 दिन के अंदर लॉटरी टिकट सरेंडर करके इनाम राशि पाने के लिए क्लेम करें। लॉटरी रिजल्‍ट के ताजा अपडेट्स देखने के लिए टिकट धारक हमारे साथ बने रहें।