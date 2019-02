Kerala Karunya Plus Lottery KN-254 Today Results: केरल लोटरी विभाग आज(28 फरवरी) 3 बजे से Kerala Karunya Plus Lottery KN 254 के विजेताओं की घोषणा शुरू कर देगा। Kerala Karunya Plus Lottery KN 254 Results आज 3 बजे से लाइव होंगे। फुल रिजल्ट्स 4 बजे तक उपलब्ध होंगे। Kerala Karunya Plus Lottery KN 254 Results आप www.keralalotteryresult.net पर देख सकते हैं। विजेताओं के लॉटरी टिकट नंबर्स की घोषणा गॉर्की भवन से होगी। लॉटरी के पहले इनाम की रकम 8,000,000 रुपये है। वहीं दूसरे इनाम की रकम 500,000 रुपये और तीसरे की 100,000 रुपये है।

Kerala Karunya Plus Lottery में 8 हजार रुपये का सांत्वना पुरस्कार भी है जो कुछ लकी विनर्स को मिलता है। वहीं चौथे और पांचवे विजेता को क्रमश: पांच और दो हजार रुपये का इनाम मिलता है। छठे नंबर के इनाम की रकम 1000 रुपये है। इसके अलावा सातवां और आठवां इनाम क्रमश: पांच सौ रुपये और सौ रुपये है।