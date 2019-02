Kerala Karunya Plus Lottery KN-250 Today Results : भाग्यशाली लोगों ने जीता इनाम, विजेताओं की लिस्ट यहां देखें

Kerala Karunya Plus Lottery KN 250: विजेताओं को लॉटरी लगने पर 30 दिन के अंदर टिकट को लॉटरी विभाग को सरेंडर करना होता है।

Kerala Karunya Plus Lottery KN 250 Today Results : गुरुवार (31 जनवरी 2019) को केरल लॉटरी विभाग ने Karunya Plus लॉटरी KN-250 का लकी ड्रॉ जारी किया। आज की लॉटरी का पहला इनाम 80 लाख रुपये था, जबकि दूसरे विजेता को पांच लाख रुपये की इनाम राशि दी गई। रिजल्ट केरल लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.keralalotteryresult.net पर जारी किए गए। Karunya Plus लॉटरी का लकी ड्रॉ तिरुवनंतपुरम, बैक्री जंक्शन के पास स्थित गोर्की भवन में निकाला गया।

आपको बता दें कि जिसकी भी लॉटरी लगती है उसे 30 दिन के अंदर अंदर टिकट को लॉटरी विभाग को सरेंडर करना होता है। ऐसा नहीं करने पर इनाम के हकदार नहीं होंगे। 5,000 रुपए तक की लॉटरी की राशि के लिए कैंडिडेट किसी भी आधिकारिक लॉटरी विक्रेता के यहां दावा कर सकता है इससे ज्यादा रकम की लॉटरी की राशि लेने के लिए लॉटरी विभाग में ही दावा करना होगा।