केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने 61 वर्षीय श्याम सुंदर को राज्य का उपाध्यक्ष बनाया है। खास बात यह है कि श्याम सुंदर हिंदू समुदाय से आते हैं और मुस्लिम लीग के इतिहास में पहली बार किसी गैर-मुस्लिम को राज्य उपाध्यक्ष बनाया गया है।

यह फैसला ऐसे समय हुआ है, जब IUML पर विपक्ष की ओर से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं, मुस्लिम समुदाय के भीतर से भी पार्टी पर रूढ़िवादी रुख अपनाने का दबाव है।

चुनाव में टिकट नहीं मिला, अब पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी

मुस्लिम लीग ने विधानसभा चुनाव में जिन्हें टिकट नहीं मिला, उनमें से कई नेताओं को अब पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पानक्कड़ सैयद सादिक अली शिहाब थंगल ने नए पदाधिकारियों की घोषणा की।

पी. अब्दुल हमीद, ए. अब्दुर्रहीमान और श्याम सुंदर को राज्य उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पी. उबैदुल्ला, कमल मकियिल और रफीक मनीमाला को राज्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

इन नियुक्तियों में सबसे ज्यादा चर्चा श्याम सुंदर की है। वह पहले DYFI के राज्य कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर भी जिम्मेदारी संभाली है।

2010 से मुस्लिम लीग के साथ

श्याम सुंदर वर्ष 2010 से IUML से जुड़े हुए हैं। उन्होंने पार्टी में अपना सफर एक स्थानीय कार्यकर्ता के तौर पर शुरू किया था। करीब 15 साल तक पार्टी में काम करने के बाद अब उन्हें राज्य स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है।

राज्य उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद श्याम सुंदर ने कहा कि वह नई जिम्मेदारी पाकर खुश हैं। उन्होंने कहा कि वह IUML के पहले गैर-मुस्लिम राज्य उपाध्यक्ष हैं। उनके मुताबिक, पिछले 15 वर्षों में पार्टी ने उन्हें अलग-अलग जिम्मेदारियां दीं और उन्होंने उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाया।

नायर राजनीतिक परिवार से आते हैं श्याम सुंदर

श्याम सुंदर का संबंध अलप्पुझा के एक प्रमुख नायर राजनीतिक परिवार से है। केरल विधानसभा के पहले अध्यक्ष आर. शंकर नारायणन थंपी उनके मामा थे।

पार्टी ने श्याम सुंदर को इडुक्की और पथानामथिट्टा जिलों की जिम्मेदारी भी दी है। इन दोनों जिलों में IUML की मौजूदगी बहुत मजबूत नहीं मानी जाती।

पहले भी गैर-मुस्लिम नेताओं को मिली जगह

IUML ने इससे पहले भी गैर-मुस्लिम नेताओं को पार्टी संगठन और चुनाव में जगह दी है। पिछले साल दलित महिला जयन्ती राजन को पार्टी का राष्ट्रीय सहायक सचिव बनाया गया था। उन्हें कोत्तुपरम्बा विधानसभा सीट से उम्मीदवार भी बनाया गया था।

इसके अलावा IUML ने कांग्रेस के ईसाई नेता वी. एस. जॉय का भी समर्थन किया था। उन्होंने थवनूर से चुनाव लड़ा और CPI(M)-समर्थित निर्दलीय के. टी. जलील को हराया। श्याम सुंदर को राज्य उपाध्यक्ष बनाए जाने को इसी सिलसिले में पार्टी के संगठन में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।