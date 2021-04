पांच राज्यों में हो रहे चुनावों में विपक्ष के निशाने पर आए चुनाव आयोग को केरल हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सूबे की 3 राज्यसभा सीटों का चुनाव मौजूदा असेंबली से कराने की हिदायत आयोग को दी है। ये सीटें 21 अप्रैल को खाली हो रही हैं। कोर्ट ने कहा है कि इनका चुनाव 2 मई से पहले करा लिया जाए। राज्यसभा की जिस तीन सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, वो आईयूएमएल के अब्दुल वहाब, सीपीआई (एम) केके रागेश और कांग्रेस के वायलार रवि के रिटायर होने से खाली हुई हैं।

हालांकि, चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से भरसक कोशिश की कि राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया को 2 मई तक टाल दिया जाए। शुक्रवार को अपने जवाब में आयोग ने हाईकोर्ट से कहा कि नई असेंबली के गठन के बाद चुनाव कराया जाए तो यह संवैधानिक दृष्टिकोण से उचित रहेगा। आयोग का कहना था कि इस मसले पर उसने लीगल रायशुमारी की है। इसके मुताबिक तीनों सीटों के लिए शेड्यूल का नोटिफिकेशन 21 अप्रैल तक जारी करना बेहतर रहेगा।

Kerala High Court directs Election Commission of India to hold elections to three Rajya Sabha seats from Kerala during the term of the present assembly. Court directed the elections to the 3 seats, falling vacant on April 21, to be held before May 2.

