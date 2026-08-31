केरल के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद ने अपने बयान से एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को अपने घरों तक ही सीमित रहना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि इस्लाम ने उनकी गरिमा की रक्षा के लिए पर्दा प्रथा निर्धारित की है।

कोच्चि में हुब्बुल रसूल सम्मेलन में बोलते हुए, कंथापुरम एपी अबू बकर मुसलियार के नाम से भी जाने जाने वाले इस धर्मगुरु ने महिलाओं की तुलना सोने के आभूषणों से की जिन्हें एक डिब्बे के अंदर सुरक्षित रूप से रखा जाना चाहिए और कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने से बड़ा विनाश हो सकता है।

‘महिलाओं को अपने घरों तक ही सीमित रहना चाहिए’

अबू बकर अहमद ने कहा, “महिलाओं को अपने घरों तक ही सीमित रहना चाहिए। उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। पवित्र कुरान भी यही कहता है।” उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य महिलाओं को नीचा दिखाना नहीं था बल्कि उनका सम्मान करना और उनकी रक्षा करना था। उदाहरण के तौर पर, मुफ़्ती ने एक आभूषण की दुकान से सोने का हार खरीदने वाले एक व्यक्ति का मामला बताया। उन्होंने कहा कि हार को पहले अलमारी से, फिर डिब्बे से और अंत में उसकी पैकिंग से सावधानीपूर्वक निकालकर ग्राहकों को दिखाया गया।

‘इस्लाम ने महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा निर्धारित की है’

अबू बकर ने इसकी तुलना पास की एक दुकान से की जहां पत्थर की चक्कियां बेची जाती थीं और उन्हें सड़क किनारे रखा जा सकता था, वहां से गुजरते हुए लोग उन पर पैर भी रख देते थे। कंथापुरम ने कहा कि सोने का हार सड़क किनारे छोड़ने से वहां से गुजरने वाला हर व्यक्ति उसे छू सकेगा, जिससे अंततः उसकी सुंदरता और मूल्य नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा, “अगर हार की सुंदरता बरकरार रखनी है तो उसे डिब्बे में सुरक्षित रखना होगा। अगर महिलाओं को इस तरह सार्वजनिक क्षेत्र में लाया गया तो इससे भारी तबाही मचेगी। इसी कारण इस्लाम ने महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा निर्धारित की है।”

ग्रैंड मुफ्ती ने कहा, “महिलाओं को अपने घरों तक ही सीमित रहना चाहिए। उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। पवित्र कुरान यही कहता है।” उन्होंने आगे कहा कि इस सिद्धांत पर विचार किया जाए, यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि इस्लाम ने महिलाओं को एक महान स्थान दिया है। उन्होंने उन संगठनों को करारा जवाब दिया जिन्होंने उनके इस तरह के बयान देने के अधिकार पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा, “हमने धर्म का अध्ययन किया है। इसलिए, यह कहना हमारा कर्तव्य है। हम कहेंगे और कहते रहेंगे। कोई इसे रोक नहीं सकता।”

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कर्नाटक सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री बसवराज रायरेड्डी के एक बयान को लेकर राज्य में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। बसवराज रायरेड्डी ने इस्लाम को “अन्य धर्मों से श्रेष्ठ” बताया था। बीजेपी ने कहा है कि मंत्री को इस बयान के लिए या तो हिंदू समुदाय से माफी मांगनी चाहिए या फिर मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें