‘UCC पूरे देश में लागू हो, हलाला का जिक्र कुरान में नहीं’, आरिफ मोहम्मद खान बोले- इस्लाम में अवैध संबंध की इजाजत नहीं

Arif Mohammed Khan On UCC: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कि यूसीसी किसी भी धर्म को टॉरगेट नहीं करता है।

Arif Mohammed Khan On UCC: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। (फोटो सोर्स: ANI)

