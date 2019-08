IRCTC: बाढ़ की वजह से कई ट्रेने कैंसल, कई हुईं डायवर्ट, यहां देखें पूरी LIST

IRCTC cancelled few trains due to Kerala flood: केरल में बाढ़ से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। बाढ़ के चलते अबतक मृत लोगों की संख्या 57 हो गई है। ऐसे में ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है। केरला जाने वाली सभी ट्रेनों को या तो रद्द कर दिया गया है या फिर उनके मार्ग बदले गए हैं। यात्रियों को परेशानी ना हो इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल्वे ने रद्द ट्रेनों की सूची जारी की है। रेलवे ने 11 अगस्त को चलने वाली 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं, 5 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद किया गया है। इसके अलावा 2 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है।

इन ट्रेनों को आंशिक रूप से रद किया गया –

11 अगस्त को ट्रेन नंबर 12076 तिरुवनंतपुरम-कोझिकोड जन-शताब्दी एक्सप्रेस को आंशिक रूप से शोरानूर-कोझिकोड के बीच कैंसल किया गया है। ट्रेन नंबर 12075 कोझिकोड -तिरुवनंतपुरम जन-शताब्दी एक्सप्रेस को कोझिकोड-शोरानूर के बीच, ट्रेन नंबर 22644 पटना-अर्नाकुलम एक्सप्रेस को पलक्कड़-अर्नाकुलम के बीच आंशिक रूप से रद किया गया है। वहीं 9 अगस्त को ट्रेन नंबर 12511 गोरखपुर-तिरुवनंतपुरम राप्तीसागर एक्सप्रेस कोयंबटूर-तिुवनंतपुरम के बीच और 12 अगस्त को ट्रेन नंबर 22643 अर्नाकुल-पटना एक्सप्रेस को अर्नाकुलम-इरोड के बीच आंशिक रूप से रद किया गया है।

Due to flooding, land slides and trees & boulders falling on railway tracks caused by heavy rains, and consequent disruption of rail traffic, following changes have been made in train services in #Kerala. pic.twitter.com/QU44G6Kn2O

— ANI (@ANI) August 11, 2019