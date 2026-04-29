Kerala Exit Poll: केरल विधानसभा चुनाव 2026 के आठ प्रमुख एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आ चुके हैं। 140 सीटों वाली केरल विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 71 है। सामने आए आठ में से सात एग्जिट पोल्स में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।

वोट वाइब, मैट्रिज, जेवीसी, पीपल्स पल्स और एक्सिस माई इंडिया जैसे विभिन्न सर्वेक्षणों में यूडीएफ को 140 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा पार करने का अनुमान लगाया गया है । सीपीआई(M) के नेतृत्व वाला वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) सभी अनुमानों में पिछड़ रहा है।

क्या कहते हैं एग्जिट पोल्स के अनुमान

वोटवाइब का अनुमान है कि यूडीएफ को 70-80 सीटें मिलेंगी और एलडीएफ को 58-68 सीटें। मैट्रिज और पीपल्स पल्स दोनों का अनुमान है कि यूडीएफ को 75-85 सीटें मिलेंगी, जबकि जेवीसी का अनुमान है कि उसे 72-84 सीटें मिलेंगी। एक्सिस माई इंडिया का अनुमान है कि यूडीएफ को सबसे ज्यादा 78-90 सीटें मिलेंगी, जबकि एलडीएफ को 49-62 सीटें मिल सकती हैं।

एजेंसी एलडीएफ (LDF) यूडीएफ (UDF) भाजपा+ (BJP+) अन्य (Others) मैट्रिज 60-65 70-75 3-5 2-4 पीपल्स पल्स 75-85 55-65 0-3 0-0 जेवीसी 52-61 72-84 3-7 0-0 एक्सिस माय इंडिया 49-62 78-90 0-3 0-0 वोट वाइब 58-68 70-80 0-0 0-4 पी-मारक्यू 62-69 71-79 1-4 0-3 पीपल्स इनसाइट 58-68 66-76 10-14 0-1 चाणक्य स्ट्रैटजीज 58-64 72-80 – 3-7

केरल में ऐतिहासिक रूप से एलडीएफ और यूडीएफ की सत्ता बदलती रही है। मौजूदा एग्जिट पोल के रुझान बताते हैं कि यह सिलसिला जारी रह सकता है और यूडीएफ के सत्ता में वापसी की संभावना है। अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं, तो पिनाराई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के दुर्लभ सपने को पूरा करने में असफल रहेगी। साथ ही, उसकी अनुमानित सीटों की संख्या निर्णायक हार के बजाय एकतरफा हार का संकेत देती है।

पिछली बार क्या रहे थे नतीजे?

एलडीएफ ने 2021 के चुनाव जीतकर राज्य में हर पांच साल में सरकार बदलने की परंपरा को तोड़ा था। पिछले चुनाव यूडीएफ के लिए एक बड़ा झटका थे और एग्जिट पोल के पूर्वानुमान कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के नेताओं के लिए बेहद खुशखबरी होंगे। 2021 के चुनावों में एलडीएफ ने 140 में से 99 सीटें जीती थीं, जबकि सीपीआई-एम को 62 सीटें मिली थीं।

पिनाराई विजयन एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। केरल चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे, साथ ही तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के चुनावों के परिणाम भी उसी दिन घोषित किए जाएंगे।

पश्चिम बंगाल में किसकी बन रही सरकार?

पश्चिम बंगाल में 6 एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ चुके हैं। 5 में भारतीय जनता पार्टी और एक में तृणमूल कांग्रेस सरकार बनने की भविष्यवाणी की गई है। मैट्रिज के एग्जिट पोल में ममता की पार्टी को 125 से 140 और भारतीय जनता पार्टी को 146 से 161 सीटें मिलने का अनुमान है। पढ़ें लाइव ब्लॉग…