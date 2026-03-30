इस बार केरल के चुनाव कांग्रेस के लिए अहम हैं। इस चुनाव में जहां एक ओर पार्टी के नेता बड़ी बढ़त मिलने की उम्मीद जता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पार्टी ने अपना महिला कार्ड भी चुनाव मैदान में उतार दिया है। यह कार्ड सफल होता है, इसका बड़ा लाभ पार्टी को विधानसभा चुनावों में मिलने जा रहा है।

कांग्रेस वहां महिलाओं में मुफ्त बस टिकट, युवतियों को एक हजार रुपए और 25 लाख रुपए तक बीमा जैसी अहम योजनाओं के साथ मैदान में है। यहां यह चुनावी आंकड़ा भी देखने वाला है कि केरल में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। केरल में आगामी नौ अप्रैल को मतदाता 140 विधानसभा सीटों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

केरल चुनावी का पूरा मुकाबला मुख्य रूप से संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के बीच है। केरल की 140 सीटों में से बीते चुनाव में लेफ्ट के खातों में 99 सीटें, कांग्रेस को 40 और भाजपा को एक सीट मिली थी। चुनाव में कांग्रेस की नीति केवल मतदाताओं के लिए योजनाओं तक ही सीमित नहीं है, पार्टी के सक्रिय नेताओं ने इन दिनों केरल को ही अपना सियासी अड्डा बना लिया है।

ऐसा करने का मकसद पार्टी के होने वाले भीतरघात को कम करना है। इसके लिए हर विधानसभा के हिसाब से उन सक्रिय नेताओं से भी चर्चा की जा रही है, जो कि टिकट की वजह से नाराज थे। पार्टी ने इस नाराजगी को दूर करके सबसे पहले सीटों का आंकड़ा बढ़ाना ही अपना लक्ष्य बनाया गया है। बीते चुनाव में वहां पर सत्ताधारी एलडीएफ को कुल 99 सीटें मिली थीं, जबकि यूडीएफ के पास 41 सीटें थीं। केरल में 124 सामान्य, 14 अनुसूचित जाति और दो सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। केरल में 2.70 करोड़ मतदाता हैं, इनमें 1.31 पुरुष व 1.38 महिला मतदाता हैं।

मामले में जब कांग्रेस नेता शशि थरूर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि केरल में ज्यादातर लोग एलडीएफ सरकार को हटाना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें यूडीएफ को वोट देना होगा। केरल सरकार के कार्यकाल में शिक्षा और स्वास्थ्य का ढांचा खत्म हो गया है। आगामी नौ अप्रैल को केरल की जनता बताएगी कि वह क्या चाहती है। कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने केरल में यूडीएफ की जीत का दावा किया है। केरल इस बार बदलाव के लिए वोट करेगा, सरकार बदलने के लिए वोट करेगा।

महिलाओं के लिए कई तोहफे घोषित कर चुकी है कांग्रेस। कांग्रेस के नेताओं का दावा बनेगी सरकार। महिलाओं को मुफ्त बस टिकट, युवतियों को एक हजार रुपए व 25 लाख तक का बीमा जैसी योजनाएं हैं अहम।

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तमिलनाडु विधानसभा चुनावों को लेकर सियासत अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। साथ ही डीएमके के हिस्से की 164 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी हो गया है। डीएमके चीफ ने विधानसभा चुनाव में अपने सहयोगी दलों पर भरोसा जताया है। पूरी खबर पढ़ें…