केरल विधानसभा चुनाव में 140 सीटों के लिए आज को मतदान हो रहा है। मतदान से चंद घंटे पहले तक माहौल में मतदाताओं की चुप्पी से दोनों गठबंधन (यूडीएफ और एलडीएफ) में धड़कनें बढ़ी हुई हैं। प्रचार खत्म होने के बाद सभी दलों के प्रत्याशी अपने चुनावी क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान के जरिए आखिरी लम्हों तक संघर्ष कर रहे थे। जानकारों का कहना है कि एलडीएफ और यूडीएफ के बीच कांटे की टक्कर है। मतदाताओं का रुख किस ओर करवट लेगा, इसपर परिणाम निर्भर है।

हालांकि, जीत-हार का अंतर काफी कम होने की प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है। विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान दोनों गठबंधन के अलावा राजग ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि मतदान में अधिक से अधिक मतदाता पहुंचें। मतदाताओं की सहूलियत के लिए वेब, हलवा समेत कई और सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं ताकि मत प्रतिशत पहले से बढ़े।

पिछले एक दशक से राज्य में वाम गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी सीटों को बचाए रखने की है तो यूडीएफ, वाम गठबंधन के कब्जे वाली सीटों पर सेंध लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यूडीएफ को उत्तर और मध्य केरल से अधिक उम्मीद है तो वामदलों की कोशिश प्रदेश की दक्षिण की सीटों पर बढ़त बनाने की है। विशेषज्ञ पीए विसेंट ने कहा, मतदान से पहले पूरी तरह शांति का माहौल है और प्रदेश में पिछले चुनावों में भी मतदान में अधिक से अधिक संख्या में लोग शामिल होते हैं।

उन्होंने कहा पश्चिम एशिया में शांति की दिशा में पहल से भी हजारों परिवारों ने राहत की सांस ली है और मतदान प्रक्रिया में उनके चढ़कर शामिल होने की उम्मीद है। यूडीएफ को उत्तर और मध्य केरल जबकि वाम दलों को दक्षिण में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।

विसेंट ने बताया कि दोनों गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है, इसलिए फिलहाल यह कहना बेहद मुश्किल होगा कि मतदाताओं का रुख इस बार किधर करवट लेता है। हां, उन्होंने यह जरूर कहा कि दोनों गठबंधन के बीच जीत हार का अंतर, काफी कम रहेगा। सत्ता विरोधी लहर, एक दशक के दौरान के प्रदर्शन में खामियों पर निशाना साधते हुए यूडीएफ भी अपने वोट बैंक को भुनाने की पूरी कोशिश में है।

उधर, सत्तारूढ़ वाम गठबंधन को अपने पिछले प्रदर्शन के दम पर अधिक से अधिक समर्थन की उम्मीद है। पूर्व विधायक पी कृष्णप्रसाद ने कहा सत्ताविरोधी लहर का गठबंधन पर कितना असर होगा, इसपर भी फैसला निर्भर है।

यह भी पढ़ें – Assembly Elections 2026 LIVE: असम-केरल-पुडुचेरी में लोकतंत्र का महापर्व, तीनों राज्यों में मतदान जारी

असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वोटिंग के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस चरण में असम की 126 सीटों, केरल की 140 सीटों और पुडुचेरी की 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पूरी खबर पढ़ें…