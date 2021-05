केरल में आज विधानसभा चुनावों के नतीजे आने हैं। यहां सुबह से ही चुनाव आयोग के अधिकारी और पुलिसबल इकट्ठा हो गए। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इस मौके पर कन्नूर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सख्त पहरा रखा गया है।

Counting of postal ballots for #KeralaAssemblypolls will begin at 8 am. Visuals from a counting centre in Kannur. pic.twitter.com/angvoLRV2v