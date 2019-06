कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आम चुनाव के नतीजों के 15 दिन बाद पहली बार शुक्रवार (सात जून, 2019) को केरल पहुंचे। वह तीन दिनों के दौरे पर हैं और इस दौरान वह अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड में रहेंगे। दोपहर को कांग्रेस चीफ ने चुनाव में 4.31 लाख वोटों के अंतर से जिताने के लिए कुछ वोटर्स को शुक्रिया अदा किया, जबकि मल्लापुरम जिले में शाम को एक जगह चाय पीने के ठहरे। उनके साथ तब कुछ सूबे और स्थानीय कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे, जिन्होंने राहुल के साथ चाय की चुस्कियों और स्नैक्स का लुत्फ उठाया। घटना से जुड़ी कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया और समाचार चैनलों के जरिए सामने आए हैं।

‘पीटीआई-भाषा’ के मुताबिक, राहुल दोपहर दो बजे के आसपास कोझिकोड हवाई अड्डा पहुंचे। गांधी का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर हजारों पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे थे। पार्टी प्रमुख ने रमेश चेन्निथला और पी के कुन्हलिकुट्टी समेत यूडीएफ के वरिष्ठ नेताओं से भेंट की।

देखें, कैसे लिया राहुल ने चाय और स्नैक्स का आनंदः

Congress President @RahulGandhi stops for tea at a shop in Malappuram district.

Follow LIVE updates of Rahul Gandhi’s Kerala visit here: https://t.co/JhqbS7WJiY pic.twitter.com/RLXP4OvTfw

— The Indian Express (@IndianExpress) June 7, 2019