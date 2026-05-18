केरल में अब वीडी सतीशन युग का आगाज हो गया है। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सोमवार सुबह वीडी सतीशन को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। वीडी सतीशन की सरकार में कुल 20 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई।

वीडी सतीशन की सरकार में IUML के पीके कुन्हालीकुट्टी, कांग्रेस के रमेश चेन्निथला, सनी जोसेफ के. मुरलीधरन, मॉन्स जोसेफ, RSP नेता शिबू बेबी जॉन और केरल कांग्रेस (जैकब) के अनूप जैकब जैसे सीनियर नेताओं शामिल किया गया है।

सतीशन के शपथ समारोह में राहुल-प्रियंका हुए शामिल

वीडी सतीशन के शपथ समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों व वरिष्ठ नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। हालांकि इस कार्यक्रम में कांग्रेस के सहयोगी दलों के नेता नजर नहीं आए।

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केरल की राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता कभी सीधा नहीं रहा। यहां नेता सिर्फ चुनाव जीत कर मुख्यमंत्री नहीं बनते, उन्हें विचारधारा, संगठन, गुटबाजी, चर्च, समुदायों, छात्र राजनीति और सार्वजनिक बहसों की लंबी सुरंग से गुजरना पड़ता है। वी.डी. सतीशन भी इसी रास्ते से होकर निकले हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।