केरल में मुस्लिम महिलाओं के सार्वजनिक जीवन को लेकर की गई मौलाना कंथापुरम ए.पी. अबूबकर मुसलियार की टिप्पणी को लेकर विवाद काफी बढ़ गया है। हालांकि इस विवाद के बीच राज्य के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने एक प्रोग्रेसिव स्टैंड अपनाया है। उन्होंने अबूबकर मुसलियार के बयान का कड़ा विरोध किया है, लेकिन उनके लिए चिंता की बात यह है कि सरकार में उनकी सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने मौलाना के बयान का एक तरह से सपोर्ट किया है।

वी.डी. सतीशन ने कंथापुरम ए.पी. अबूबकर मुसलियार के बयान का विरोध करते हुए कहा कि महिलाओं को घर की चारदीवारी तक सीमित रखने वाली सोच आधुनिक और प्रगतिशील केरल के अनुरूप नहीं है। बता दें कि कंथापुरम अबूबकर मुसलियार ने महिलाओं के घर में रहने की बात कही थी। उनके इस बयान के बाद केरल में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस शुरू हो गई।

‘केरल की सरकार ऐसी सोच से सहमत नहीं है’

बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने कैबिनेट मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी सरकार और कांग्रेस पार्टी इस तरह की सोच से बिल्कुल सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को घर में सीमित रखने का विचार प्रगतिशील राज्य के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है।

’21वीं सदी में 19वीं सदी जैसी बातें’

सतीशन ने कहा कि महिलाओं को लेकर ऐसी सोच रखने वाले लोग किस सदी में जी रहे हैं? उन्होंने कहा कि यह 21 वीं सदी चल रही है, लेकिन उनकी बातें 19वीं सदी जैसी हैं। सतीशन ने स्पष्ट रूप से कहा कि महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और उन्हें मुख्यधारा से अलग रखने की सोच रखने वाले लोग इस समाज के लिए घातक हैं।

सीएम ने इस्लामिक इतिहास के दिए उदाहरण

मुख्यमंत्री ने इस दौरान मुस्लिम धर्मगुरु के बयान को लेकर इस्लामिक इतिहास के उदाहरण भी दिए। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद की पहली पत्नी खदीजा का जिक्र करते हुए कहा कि वह एक सफल कारोबारी थीं। उन्होंने आयशा का भी उदाहरण दिया और कहा कि उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रानी बिलकिस का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक इतिहास में महिलाओं की सक्रिय भूमिका के कई उदाहरण मिल जाएंगे।

कांग्रेस की सहयोगी IUML ने मौलवी के बयान का किया सपोर्ट

सीएम के बयान के दूसरी तरफ सरकार में उनकी सहयोगी IUML ने कंथापुरम का सपोर्ट करते हुए स्टैंड लिया। IUML के राज्य प्रमुख और प्रभावशाली धार्मिक नेता पनक्कड़ सैय्यद सादिक अली शिहाब थंगल ने मौलवी कंथापुरम के बयान को सही ठहराया। पनक्कड़ सैय्यद सादिक अली CPI(M) के करीबी माने जाते हैं। थंगल ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि मौलवी का “शायद महिलाओं की सुरक्षा से मतलब था”।

महिलाओं को लेकर मौलवी कंथापुरम ने क्या कहा था?

पिछले हफ्ते ईद मिलाद-उन-नबी के जश्न में महिलाओं की भागीदारी का जिक्र करते हुए मुसलियार जिन्हें कंथापुरम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने महिलाओं के पब्लिक प्लेस में जाकर पुरुषों के साथ घुलने-मिलने को लेकर बयान दिया था। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को चेतावनी देते हुए कहा था, “युवा महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर और गैर-रिश्तेदार पुरुषों के बीच दिखाना गैर-इस्लामी है और ऐसे जश्न की इजाजत नहीं दी जा सकती। औरतों को अपने घरों में ही रहना चाहिए और कुरान यही सिखाता है कि औरतों को चुपचाप अपने घरों में ही रहना चाहिए। अगर औरतें पब्लिक प्लेस में जाएंगी तो बहुत बड़ी तबाही होगी।”

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यूपी के बलिया जिले में सात साल की दिव्यांग बच्ची रागिनी का एक पैर पर उछल-उछल कर कर स्कूल जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रागिनी का वीडियो देखने के बाद जिला प्रशासन उसकी मदद के लिए आगे आया। खुद डीएम बच्ची के घर पहुंचे। वे अपने साथ छात्रा की जरूरत के हिसाब से सारा सामाने लेकर गए थे। जिसमें दो ‘ट्राई-साइकिल’ के साथ-साथ किताबें, बैग, खिलौने और चॉकलेट भी था। इसके अलावा उन्होंने बच्ची के हौसले को सैल्यूट करते हुए कहा कि बेटी तुम्हारी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी। हम हर संभव कोशिश करेंगे ताकि तुम पढ़कर अपना सपना पूरा कर सको। यहां पढ़ें पूरी खबर…