Kerala Christmas New Year Bumper Lottery BR-71 Today Results 2020 LIVE Updates

Kerala Xmas New Year Bumper Lottery BR-71 Today Results 10.02.2020, Kerala State Christmas New Year Bumper Lottery BR-71 Today Result 2020 LIVE केरल लॉटरी विभाग आज Christmas New Year Bumper (BR-71) लॉटरी का रिजल्ट जारी करने जा रहा है। जिन लोगों ने इस लॉटरी के टिकट खरीदे थे वह इस लॉटरी का लाइव ड्रॉ दोपहर 3 बजे से देख सकते हैं। लॉटरी का फाइनल रिजल्ट 4 बजे जारी कर दिया जाएगा। इस लॉटरी का पहला इनाम 12 करोड़ रुपए का है। यह एक बंपर लॉटरी थी इसलिए इसके टिकट की कीमत भी ज्यादा रखी गई थी। लॉटरी के एक टिकट की कीमत 300 रुपए थी।

आम तौर पर केरल में लॉटरी के टिकट की कीमत 30-40 रुपए होती है। लॉटरी खरीदने वालों को सलाह है कि वह रिजल्ट आने के बाद केरल लॉटरी विभाग की साइट पर जारी किए गए रिजल्ट से टिकट के नंबर का मिलान कर लें। आपको बता दें कि जिसकी लॉटरी लगती है उसे 40 फीसदी का टैक्स भी देना होगा है। मतलब आज जिसकी 12 करोड़ रुपए की लॉटरी लगेगी उसे 12 करोड़ का 40 फीसद टैक्स भी देना होगा। मतलब कुल 4.8 करोड़ रुपए का टैक्स देना होगा। इस तरह 12 करोड़ की लॉटरी लगने वाले के खाते में 7.2 करोड़ रुपए आएंगे।

