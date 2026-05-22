गुरुवार को केरल विधानसभा की 16वीं बैठक के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। विधायकों ने शपथ लेने के लिए अलग-अलग भाषाओं का चयन किया। उनमें इस बात पर भी मतभेद था कि वे ईश्वर के नाम पर शपथ लेते हैं या कोई अन्य प्रतिज्ञा करते हैं। केरल विधानसभा के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान 42 विधायकों ने ईश्वर के नाम पर शपथ नहीं ली।

कुल 42 विधायकों ने इस तरह शपथ ग्रहण का विकल्प चुना जिनमें सीपीआई (एम) और सीपीआई के सभी विधायक शामिल थे। कांग्रेस विधायक वीटी बलराम और सुमेष अच्युतन, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी (आरएसपी) के नेता शिबू बेबी जॉन और विष्णु मोहन, और क्रांतिकारी मार्क्सवादी पार्टी ऑफ इंडिया (आरएमपी) के विधायक केके रेमा ने भी यही रास्ता चुना। उनके साथ गोविंदन, कुन्हीकृष्णन और कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी केरल राज्य समिति (सीएमपी केएससी) के विधायक सीपी जॉन भी शामिल हुए।

कुछ विधायकों ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली

भाजपा के तीन विधायकों और एलडीएफ की सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के एक विधायक सहित शेष विधायकों ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली। जहां कुछ नवनिर्वाचित विधायक विधानसभा तक पैदल चलकर या साइकिल से पहुंचे, वहीं अन्य ने अलग-अलग भाषाओं में ईश्वर के नाम पर शपथ ली।

केरल विधानसभा में सीपीआई (एम) के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता पिनारयी विजयन ने विधायक के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद कार्यवाहक अध्यक्ष जी सुधाकरन से हाथ मिलाया था। विजयन के शपथ लेने के बाद राजनीतिक कटुता को भुलाते हुए वह स्पीकर के पोडियम तक गए और सुधाकरन भी अपनी कुर्सी से उठकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े।

कांग्रेस नेता तिरुवनचूर राधाकृष्णन केरल विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तिरुवनचूर राधाकृष्णन शुक्रवार को केरल की 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। राधाकृष्णन को 101 वोट मिले। प्रोटेम स्पीकर (अस्थायी अध्यक्ष) जी सुधाकरन ने वोट नहीं डाला। राधाकृष्णन के अलावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) के उम्मीदवार ए सी मोइदीन और भारतीय जनता पार्टी के बी बी गोपकुमार भी इस पद की दौड़ में थे। हालांकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) को 140 सीट वाली विधानसभा में 102 सदस्यों का बहुमत प्राप्त है।

केरल विधानसभा में एलडीएफ के 35 और भाजपा के 3 सदस्य हैं

मोइदीन को 35 वोट मिले और गोपकुमार को तीन वोट मिले। विधानसभा में एलडीएफ के 35 और भाजपा के 3 सदस्य हैं। सुधाकरन ने कहा, ”तिरुवनचूर राधाकृष्णन एक अनुभवी नेता हैं जिन्हें राजनीति और निर्वाचन क्षेत्र का व्यापक अनुभव है। वह पूर्व में गृह मंत्री रह चुके हैं। वह बेहद सरल हैं और सभी के लिए सहजता से उपलब्ध रहते हैं।” उन्होंने कहा, ”उन्हें केरल की 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किया जाता है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में मेरा कार्य समाप्त हो गया है और मैं सदन के सभी सदस्यों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।”

अध्यक्ष चुने जाने के बाद सभी विधायक राधाकृष्णन के पास गए और उन्हें बधाई दी। इसके बाद मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने राधाकृष्णन का हाथ थामकर उन्हें उनके आसन तक पहुंचाया। इस दौरान विपक्ष के नेता पिनराई विजयन भी उनके साथ मौजूद थे। राधाकृष्णन को गले लगाने के बाद सुधाकरन आसन से उतरकर सदन में अपनी सीट पर चले गए।

केरल का सिल्वर लाइन कॉरिडोर प्रोजेक्ट, मुख्यमंत्री बनते ही सतीशन ने रद्द किया

कांग्रेस पार्टी के वीडी सतीशन अब केरल के मुख्यमंत्री हैं। केरल का मुख्यमंत्री बनने के बाद वीडी सतीशन ने पिछली सरकार के महत्वकांक्षी सिल्वर लाइन कॉरिडोर को डिनोटिफाई कर दिया। सिल्वर लाइन कॉरिडोर प्रोजेक्ट सेमी-हाईस्पीड रेल प्रोजेक्ट थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(भाषा के इनपुट के साथ)