केरल विधानसभा चुनावों में दो मुख्य गठबंधन (यूडीएफ और एलडीएफ) के बीच घोषणा पत्र में किए गए वादों की जंग तेज हो गई है। सत्ताधारी वाम गठबंधन ने ‘नया केरल’ बनाने और गरीबी खत्म करने पर जोर दिया है तो यूडीएफ ने घोषणापत्र में ‘इंदिरा गारंटी’ जबकि भाजपा ने विकास को तवज्जो देते हुए प्रदेश में एम्स, उच्च गति रेल नेटवर्क, हर घर को प्रतिमाह 20000 लीटर निशुल्क पानी, शिक्षा को बढ़ावा देने का वादा किया है।

खास यह है कि दोनों गठबंधन यूडीएफ व एलडीएफ और भाजपा ने पेंशन की राशि 3000 रुपये करने का वादा किया है। प्रदेश में बुजुर्गों की संख्या 60 लाख से अधिक है और माना जा रहा है कि इस वर्ग को साधने पर सभी दलों की निगाहें हैं।

वाम दलों ने किया ‘नव केरल’ बनाने का वादा

सत्ताधारी गठबंधन वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के घोषणापत्र में ‘नव केरल’ (नया केरल) बनाने के लिए 60-सूत्रीय कार्यक्रम बनाने के साथ ही विकास कार्यों को जारी रखने का वादा किया है। इसके अलावा केरल में घोर गरीबी खत्म करने, बेघर-मुक्त राज्य बनाने के लिए ‘लाइफ मिशन 2.0’ के साथ ही कल्याणकारी पेंशन को 2,000 से बढ़ाकर 3,000 करने सहित शिक्षा, रोजगार और उद्यमियों के लिए ब्याज-मुक्त ऋण की घोषणा की है।

यूडीएफ ने किया ‘इंदिरा गारंटी’ का ऐलान

कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के घोषणापत्र में ‘इंदिरा गारंटी’, पांच विशेष परियोजनाएं, स्वास्थ्य व उच्च शिक्षा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए पांच गारंटी के अलावा सभी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के साथ ही कल्याण पेंशन बढ़ाकर 3,000 प्रति माह करने सहित अन्य घोषणाएं की हैं।

बीजेपी के घोषणापत्र में क्या है खास?

भाजपा के घोषणापत्र में प्रदेश के विकास को खास तवज्जो देते हुए केरल में ‘एम्स’ और उच्च गति रेल नेटवर्क के अलावा करीब 5 लाख अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें गरीबी से बाहर निकालने, रोजगार, महिलाओं के लिए 50 फीसद रोजगार, उच्च शिक्षा को वैश्विक मानकों तक पहुंचाने की घोषणा की है।

भाजपा ने जरूरतमंद महिलाओं, विधवाओं और 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को प्रतिमाह 3000 रुपये की कल्याण पेंशन देने की घोषणा की है। केरल विधानसभा में पूर्व विधायक पी कृष्णप्रसाद ने कहा कि वाम गठबंधन ने पेंशन को बढ़ाने सहित इनका भुगतान किया है।

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बीजेपी की इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात उसके स्टार नेता के.अन्नामलाई का नाम न होना था। तमिलनाडु बीजेपी की यह लिस्ट विभिन्न क्षेत्रों से जाने-पहचाने चेहरों और संगठनात्मक उम्मीदवारों के बीच संतुलन बनाने के प्रयास को दर्शाती है, लेकिन इसका मुख्य केंद्र-बिंदु वो चेहरे बने जो इस सूची से नदारद हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।