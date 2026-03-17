केरल में नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच दक्षिणी कोट्टायम जिले में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां पिता और पुत्र राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) उम्मीदवार के रूप में दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव मैदान में हैं। इन दोनों सीटों पर ईसाई मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। ये और कोई नहीं, बल्कि वरिष्ठ नेता पी.सी. जॉर्ज और उनके बेटे शोन जॉर्ज हैं।

सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा उम्मीदवारों की सूची जारी किए जाने के साथ ही पिता-पुत्र को क्रमशः पूंजार और पाला सीटों से मैदान में उतारा गया है। ये दोनों निर्वाचन क्षेत्र केरल के मध्य हिस्से में स्थित हैं और यहां ईसाई मतदाताओं का प्रभाव अधिक है। सात बार विधायक रहे पी सी जॉर्ज अपने गृह क्षेत्र पूंजार में जाना-माना नाम हैं। वह तीन दशकों से अधिक समय तक राज्य विधानसभा के सदस्य रहे और केरल कांग्रेस के विभिन्न गुटों में रहने से पहले उन्होंने अपनी पार्टी केरल जनपक्षम (धर्मनिरपेक्ष) का गठन किया था।

उन्होंने 1981, 82, 1996, 2001 और 2006 में विधानसभा में पूंजार का प्रतिनिधित्व किया था। बाद में उन्होंने 2016 के विधानसभा चुनावों में अपने गृह क्षेत्र से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और तीन प्रमुख मोर्चों को हराकर जीत हासिल की। उनकी पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा-राजग गठबंधन में विलय हो गया था।

इसी बीच, पूर्व जिला पंचायत सदस्य शोन जॉर्ज ने कहा कि उनके पिता और वह दोनों एक ही चुनाव में अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व ने जोर दिया कि वे पूंजार और पास के पाला निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ें।

उन्होंने मंगलवार को यहां कहा, “एक ही परिवार से दो व्यक्तियों का चुनाव लड़ना कई मुश्किलें खड़ी करता है। लेकिन नेतृत्व ने हमें बताया कि चुनाव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि पार्टी लड़ रही है।” राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पाला निर्वाचन क्षेत्र में, शोन जॉर्ज का मुकाबला वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) नेता और केरल कांग्रेस (मणि) के प्रमुख जोस के मणि और मौजूदा एकीकृत लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) विधायक मणि सी कप्पन से है।

कांग्रेस ने 55 उम्मीदवार घोषित किए

कांग्रेस ने नौ अप्रैल को होने वाले केरल विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को 55 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें वी सतीशन, सनी जोसेफ, के. मुरलीधरन और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की यह पहली सूची है। पार्टी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वी डी सतीशन को पारावूर से एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है। वह वर्तमान में इसी सीट से विधायक हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के. मुरलीधरन को वट्टीयूरकाउ से उम्मीदवार बनाया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सनी जोसेफ को पेरावूर से टिकट दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के पुत्र चांडी ओमन को पुथुपल्ली से टिकट दिया गया है। वह वर्तमान में यहां से विधायक हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) ने मंगलवार को ही केरल के लिए इन उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई थी। केरल की सभी 140 सीट के लिए नौ अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना चार मई को होगी।

नंदीग्राम में ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हरा चुके हैं सुवेंदु अधिकारी, अबकी बार भवानीपुर में मुख्यमंत्री को देंगे सीधी चुनौती

बंगाल में इस बार भी हाई वोल्टेज विधानसभा चुनाव होने वाला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। वहीं भाजपा ने अपने कद्दावर नेता सुवेंदु अधिकारी को दो विधानसभा सीटों से मैदान में उतारा है। सुवेंदु अधिकारी 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हाई वोल्टेज मुकाबले में हरा चुके हैं। इस बार फिर से सुवेंदु, ममता बनर्जी को भवानीपुर में सीधी चुनौती दे रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर।

(भाषा)