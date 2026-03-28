पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु व असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि यहां रिकॉर्ड संख्या में विधायक दोबारा विधानसभा पहुंचे हैं। केरल में पिछले तीन चुनावों में औसतन 79 फीसदी विधायक फिर से विधानसभा पहुंचे। पश्चिम बंगाल में औसतन 61 फीसदी मौजूदा विधायक अपनी सीट बचाने में सफल रहे। तमिलनाडु में 50 फीसदी और असम में 54 फीसदी विधायक फिर से विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे।

केरल के 79 फीसदी पहुंचे विधानसभा

केरल में कुल 140 विधानसभा सीटें हैं। वर्ष 2011 में 104 मौजूदा विधायकों को फिर से चुनाव में उतरने का मौका मिला। इनमें से 81 नेता चुनाव जीतकर फिर से विधानसभा पहुंचे। इसी तरह 2016 में चुनाव के मैदान में उतरे 108 विधायकों में से 82 और 2021 में 85 विधायकों में से 71 नेताओं ने चुनाव जीता और फिर से विधायक बने। यानी केरल में 2011 में 78 फीसदी , 2016 में 76 फीसदी और 2021 में 84 फीसदी विधायक फिर से चुने गए। औसतन 79 फीसदी की सफलता दर के साथ केरल इन राज्यों में टॉप पर है।

बंगाल की क्या स्थिति?

पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं। वर्ष 2011 में 159 विधायकों को फिर से चुनाव लड़ने का मौका मिला लेकिन चुनाव जीतकर केवल 66 ही विधानसभा पहुंच पाए। 2016 में 251 विधायकों को फिर से अपनी-अपनी पार्टियों से चुनाव के मैदान में उतरने का मौका मिला जिनमें सबसे अधिक संख्या तृणमूल कांग्रेस की थी। इनमें से 180 विधायक फिर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। वर्ष 2021 के चुनाव में 189 में से 119 मौजूदा विधायक अपनी सीट बचाने में सफल रहे। यानी पिछले तीन चुनावों में औसतन करीब 61 फीसदी मौजूदा विधायक अपनी सीट बचाने में सफल रहे। 2011 में 42 फीसदी , 2016 में 72 फीसदी और 2021 में 63 फीसदी विधायकों ने दोबारा जीत हासिल की।

तमिलनाडु में 61 फीसदी है आंकड़ा

तमिलनाडु की विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं। वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव में अगल-अलग पार्टियों ने 121 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया जिनमें से 46 जीतकर फिर से विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए। इसी तरह 2016 के विधानसभा चुनाव में 103 मौजूदा विधायकों को टिकट मिला जिनमें से 51 चुने गए और 2021 में चुनाव में उतरे 135 में से 82 मौजूदा विधायक जीतने में सफल रहे। यानी तमिलनाडु में तस्वीर संतुलित रही है। 2011 में केवल 38 फीसदी विधायक दोबारा जीते, जबकि 2016 में यह आंकड़ा 50 फीसदी और 2021 में 61 फीसदी तक पहुंच गया।

असम में 74 फीसदी

असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं। 2011 के चुनाव में 107 विधायकों ने चुनाव लड़ा जिनमें से 53 जीतने में सफल रहे। वहीं 2016 के विधानसभा चुनाव में 103 में से 43 और 2021 में 91 में से 67 मौजूदा विधायक चुनाव जीतने में सफल रहे। यहां 2011 में 50 फीसदी विधायक दोबारा चुने गए, जबकि 2016 में यह घटकर 42 फीसद रह गया। वहीं, 2021 में यह आंकड़ा 74 फीसदी रहा। स्पष्ट है कि इन राज्यों में मतदाता केवल सत्ता विरोध के आधार पर फैसला नहीं करते, बल्कि उम्मीदवार की छवि, सरकार के कामकाज और स्थानीय मुद्दे भी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में 2026 के चुनावों में भी पारंपरिक सत्ता विरोधी से अलग रुझान देखने को मिल सकते हैं।

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पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मुख्य मुकाबला इस बार भी सत्ताधारी पार्टी टीएमसी और बीजेपी के बीच है। पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य की 57 सीटों के नतीजे 8 हजार या उससे कम वोटों से आए थे। पढ़ें पूरी खबर