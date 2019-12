केरल के त्रिशूर जिले के रामावरमपुरम में एक सरकारी वृद्धाश्रम में 67 साल के कोचनियन मेनन और 66 साल की पीवी लक्ष्मी अम्मल ने शनिवार को शादी कर ली। उनकी शादी की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुईं तो उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने वालों की बाढ़ आ गई। केरल के कृषि मंत्री वीएस सुनील कुमार भी शादी समारोह में भाग लिए और लक्ष्मी अम्मल की ओर से उनका हाथ कोचनियन मेनन को देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वृद्धाश्रम में आने से पहले से ही दोनों एक-दूसरे को जानते थे : लक्ष्मी अम्मल बताती हैं कि वृद्धाश्रम में आने से पहले से ही वे कोचनियन को जानती हैं। वे उनके पति कृषा अय्यर के कैटरिंग के बिजनेस में सहयोगी थे। लक्ष्मी ने बताया, “मेरे पति का 21साल पहले निधन हो गया था। कुछ साल तक अकेली रही। जब भी कोई जरूरत पड़ी कोचनियन ने मदद के लिए हमेशा आगे आए। इसके बाद मैंने अपना घर बेच दिया। मैं एक रिश्तेदार के घर पर कई सालों तक रही। कोचनियन वहां मिलने आते थे।”

