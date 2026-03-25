दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को आम आदमी पार्टी पर पूर्व सीएम केजरीवाल और उनके नेताओं के आधिकारिक आवास को लेकर गंभीर आरोप लगाए। रेखा गुप्ता ने इसके रेनोवेशन में अत्यधिक खर्च और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की बात कही। गुप्ता ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केजरीवाल ने खुद को आम आदमी के रूप में पेश करते हुए रेनोवेशन से संबंधित आधिकारिक रिपोर्ट को वर्षों तक छिपाकर रखा। बता दें, केजरीवाल के आवास को भाजपा शीशमहल का कहती है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया कि केजरीवाल सादगी की छवि पेश करने के बावजूद विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं। गुप्ता ने खर्चों की जांच की मांग की और मामले को लोक लेखा समिति को सौंपने का आग्रह किया। बताया जा रहा है कि स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने रिपोर्ट आगे भेज दिया है।

रेनोवेशन के नाम पर कितने शीशमहल दिल्ली में बने – ये आंकड़े बताते हैं।



ये खाली केजरीवाल जी का नहीं, बाकियों पर तो उन्होंने निगाह आने नहीं दी!



रेनोवेशन के नाम पर लूट देखिए!



राखी बिड़ला जी – ₹2 करोड़ 33 लाख

राम निवास जी – ₹3 करोड़ 23 लाख

गोपाल राय जी – ₹2 करोड़ 55 लाख

सतेंद्र… pic.twitter.com/CR7AmbKEZU — Rekha Gupta (@gupta_rekha) March 25, 2026

मुख्यमंत्री ने आवास में किए गए कई महंगे सुधारों का जिक्र किया। जिनमें लगभग 50 एयर कंडीशनर (AC) और 70 पंखे शामिल हैं। उन्होंने 7 लाख रुपये की एक लिफ्ट का भी उल्लेख किया। जिसका कथित तौर पर विभिन्न मंजिलों के बीच भोजन पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही 18 लाख रुपये की एक कॉफी मशीन और एक केंद्रीकृत जलवायु नियंत्रण प्रणाली का भी जिक्र किया। गुप्ता ने बताया कि उन्होंने भाजपा नेता परवेश वर्मा के साथ आवास का दौरा किया और कहा कि इसकी तुलना में अन्य सरकारी आवास धर्मशाला जैसे लगते हैं।

दिल्ली में ‘रेनोवेशन खर्च’ पर सवाल:

क्रमांक नाम कथित रेनोवेशन खर्च 1 राखी बिड़ला ₹2 करोड़ 33 लाख 2 राम निवास गोयल ₹3 करोड़ 23 लाख 3 गोपाल राय ₹2 करोड़ 55 लाख 4 सत्येंद्र जैन ₹2 करोड़ 5 सौरभ भारद्वाज ₹1 करोड़ 6 आतिशी ₹67 लाख 7 मनीष सिसोदिया ₹7.5 करोड़ 8 इमरान हुसैन ₹3 करोड़ 9 राजेंद्र पाल गौतम ₹3 करोड़

पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को मिली आलोचना का जिक्र करते हुए गुप्ता ने कहा कि दीक्षित के आवास पर लगे 10 एयर कंडीशनरों को लेकर पहले हुए विवाद पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई थीं। और उन्होंने इसकी तुलना केजरीवाल के आवास पर अब कथित तौर पर लगे एयर कंडीशनरों की अधिक संख्या से की।

आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ आरोप

मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी के नेताओं से जुड़े आवासों पर कथित नवीनीकरण व्यय का भी हवाला दिया। जिनमें मनीष सिसोदिया (7.5 करोड़ रुपये), राखी बिरला (2 करोड़ रुपये), राम निवास (3 करोड़ रुपये), सौरभ भारद्वाज (1 करोड़ रुपये) और आतिशी (67 लाख रुपये) शामिल हैं। उन्होंने इसे गलत प्राथमिकताओं का संकेत बताया।

इस मुद्दे को कोविड काल से जोड़ते हुए गुप्ता ने आरोप लगाया कि यह खर्च उस समय हुआ जब लोग ऑक्सीजन और स्वास्थ्य सेवा के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि अधिकारी शासन की बजाय नवीनीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उन्होंने कथित खर्च को अत्यधिक बताया और रिपोर्ट के आधार पर जवाबदेही और कार्रवाई की मांग की।

केजरीवाल के सरकारी निवास में केवल सजावट पर खर्च हुए 18.88 करोड़ रुपये, कैग की रिपोर्ट में खुलासा

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तत्कालीन आधिकारिक निवास, 6 फ्लैगस्टाफ रोड में नवीनीकरण का काम 33.66 करोड़ रुपए में पूरा हुआ, जो अनुमानित लागत से 342 फीसद अधिक था। इसका खुलासा विधानसभा में सोमवार को पेश की गई कैग रपट में हुआ। पढ़ें पूरी खबर।



