Punjab News: पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने पार्टी के नेता और मौजूदा विधायक सुखवीर सिंह मैसरखाना को पार्टी से निलंबित किए जाने को लेकर यह आलोचना की है। परगट सिंह ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को असली तानाशाह करार दिया।

समाचार एजेंसी आईएएनस से बातचीत में परगट सिंह ने कहा, “यह आम आदमी पार्टी का असली चेहरा है। वे शिक्षा और स्वास्थ्य का एक मॉडल दिखाते थे। लेकिन उनके ही एक विधायक ने कहा कि शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है। केजरीवाल एक शुद्ध तानाशाह हैं। वह दिखाने के लिए कुछ और हैं और व्यवहार में कुछ और हैं।”

सुखवीर सिंह मैसरखाना को आप ने किया निलंबित

बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पार्टी-विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोपों के चलते विधायक सुखवीर सिंह मैसरखाना की प्राथमिक सदस्यता निलंबित कर दी। आम आदमी पार्टी के राज्य महासचिव हरचंद सिंह बरसात द्वारा जारी निलंबन आदेश में लिखा है, “यह जानकारी मिली है कि आप दल-विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता में शामिल पाए गए हैं। उपरोक्त के मद्देनजर, आपकी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित की जाती है।”

Delhi: On AAP suspending Punjab MLA Sukhveer Singh Maiserkhana from the party, Punjab Congress president Pargat Singh says, "This is the true face of the Aam Aadmi Party. They used to showcase a model of education and health. But one of their own MLAs said that proper… pic.twitter.com/csbrrual9W — IANS (@ians_india) October 4, 2026

मैं जनता के लिए लड़ना जारी रखूंगा- मैसरखाना

फेसबुक पर लाइव आकर पहली बार विधायक बने मैसरखाना ने कहा कि उन्हें अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने का पछतावा है और दावा किया कि शिक्षकों की कमी के कारण उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। मैसरखाना ने आरोप लगाया कि दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बार-बार की गई गुहार के बावजूद कमी का समाधान नहीं हो पाया। विधायक ने आगे दावा किया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी उनसे मुलाकात नहीं की। उन्होंने कहा, “मैं कब तक यह सब बर्दाश्त करूंगा? मैंने पार्टी के साथ ऐसा क्या गलत किया है?” उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी नेतृत्व की उदासीनता ने उन्हें इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाने के लिए मजबूर किया।

उन्होंने कहा, “लेकिन मैं जनता के लिए लड़ना जारी रखूंगा।” साथ ही यह भी कहा कि उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो सकता है। उन्होंने कहा, “मेरे बच्चे वहीं पढ़ते हैं जहां 3 करोड़ आम पंजाबी बच्चों पढ़ते हैं और इसीलिए मैं आज एक पिता के रूप में बोल रहा हूं। मेरे बच्चों का भविष्य दांव पर है। मेरे बच्चों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।”

यह भी पढ़ें: अमरिंदर राजा वड़िंग OUT, परगट सिंह IN, जानिए कांग्रेस ने भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान को क्यों चुना?



विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले कांग्रेस ने शुक्रवार को पंजाब में अपनी राज्य इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। पार्टी को उम्मीद है कि इस कदम से गुटबाजी की वजह से हो रही कमजोरी को पीछे छोड़ा जा सकेगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…