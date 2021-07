दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की निगाह अगले साल यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। केजरीवाल न सिर्फ इन राज्यों, जहां अगले साल चुनाव होने हैं, में पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं बल्कि कुछ में तो सरकार बनाने को लेकर भी बड़ा दावा ठोक रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पंजाब, उत्तराखंड के बाद गोवा की यात्रा करेंगे। ममुकिन है कि दिल्ली सीएम अपने दौरे में कोई बड़ी घोषणा करें।

गोवा की यात्रा से एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि गोवा में गंदी राजनीति बहुत हो चुकी है और अब वह बदलाव चाहता है। ‘आप’ नेता मंगलवार को राज्य की यात्रा करेंगे जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी ने यह चुनाव लड़ने का फैसला किया है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, “ गोवा बदलाव चाहता है। विधायकों की खरीद-फरोख्त करने वाली पार्टियां काफी हैं। काफी गंदी राजनीति हो चुकी है। गोवा विकास चाहता है। कोष की कोई कमी नहीं है, सिर्फ ईमानदार नीयत की कमी है। गोवा ईमानदार राजनीति चाहता है। कल आपसे गोवा में मिलते हैं।”

Goa wants change.

Enough of parties buying and selling MLAs. Enough of dirty politics. Goa wants development. There is no shortage of funds, only shortage of honest intent. Goa wants honest politics.

See you in Goa tomorrow.

