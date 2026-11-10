उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट 11 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया को लेकर मंदिर में तैयारियां पूरी की जा रही हैं। मंगलवार को बाबा केदार की चल विग्रह उत्सव डोली मंदिर परिसर में पहुंच गई। बुधवार सुबह शुभ मुहूर्त में पारंपरिक पूजा-पाठ और धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही केदारनाथ की वार्षिक यात्रा का समापन हो जाएगा और शीतकालीन पूजा की शुरुआत होगी।

कपाट बंद होने के कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा खुद केदारनाथ धाम पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। प्रशासन की ओर से मंदिर परिसर और आसपास श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। इनमें साफ-सफाई, पेयजल, बिजली, रहने की व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं।

सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए प्रशासन अलर्ट

कपाट बंद होने के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग भी जरूरी इंतजाम कर रहा है। भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है।

इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम समेत सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। जिला प्रशासन सभी विभागों के साथ मिलकर तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रहा है, ताकि कपाट बंद होने का धार्मिक कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके।

ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में होगी बाबा केदार की पूजा

केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार की चल विग्रह उत्सव डोली को ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर ले जाया जाएगा। अगले करीब छह महीने तक बाबा केदार की शीतकालीन पूजा इसी मंदिर में होगी। इस दौरान श्रद्धालु ऊखीमठ पहुंचकर बाबा के दर्शन और पूजा-अर्चना कर सकेंगे।

परंपरा के अनुसार, हर साल सर्दियों में भारी बर्फबारी और अत्यधिक ठंड के कारण केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद बाबा केदार की पूजा ऊखीमठ में होती है। अगले साल अक्षय तृतीया के आसपास (अप्रैल-मई) मंदिर के कपाट दोबारा खोले जाते हैं और बाबा केदार की डोली वापस केदारनाथ धाम पहुंचती है।

शीतकालीन यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में बढ़ रहा उत्साह

रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि 11 नवंबर की सुबह केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ वार्षिक यात्रा का समापन हो जाएगा। इसके बाद शीतकालीन यात्रा शुरू होगी। उन्होंने कहा कि सर्दियों के दौरान बाबा केदार की डोली ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में लाई जाती है, जिसके बाद यहां श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचने लगते हैं।

जिलाधिकारी के मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में शीतकालीन यात्रा को लेकर लोगों का उत्साह काफी बढ़ा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु ऊखीमठ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन करते हैं और पूजा-अर्चना करते हैं। ऐसे में प्रशासन ने शीतकालीन यात्रा के दौरान भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।

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