महाराष्ट्र के डोंबिवली अस्पताल में डॉक्टरों और अन्य स्टाफ के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने देवेंद्र फड़नवीस को पत्र लिखा है। FAIMA मे देवेंद्र फड़नवीस से मांग की है कि वह KDMC के शास्त्री नगर अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मारपीट करने वालों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करवाएं।

वहीं दूसरी तरफ शिवसेना सांसद और एकनाथ शिंदे के बेट श्रीकांत शिंदे ने कहा कि इस घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को बचाया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी।

रमेश म्हात्रे फरार, तीन गिरफ्तार

इस मामले के तूल पकड़ने के बाद ठाणे पुलिस ने शिवेसना पार्षद रमेश म्हात्रे के तीन सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि रमेश म्हात्रे फरार है और उसे पकड़ने के लिए कई टीम बनाई गई है। इस मामले में एक महिला को भी आरोपी बनाया गया है, वह भी फरार है।

FAIMA (Federation of All India Medical Association) writes to Maharashtra CM Devendra Fadnavis with "urgent demand for immediate arrest of culprits and zero-tolerance action against assault on doctors at KDMC Shastrinagar Hospital, Dombivli" pic.twitter.com/sELgDBoJ1w — ANI (@ANI) July 8, 2026

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मरीज साधना करंडे की मां ने बताया कि उनकी बड़ी बेटी गर्भवती थी। सोनोग्राफी और जरूरी जांच के बाद वे उसे शास्त्रीनगर अस्पताल लेकर पहुंचे थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।