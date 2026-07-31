कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया। मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि 20 जुलाई को जब छात्र-प्रदर्शनकारी संसद की तरफ मार्च कर रहे थे, तब कोई फायरिंग नहीं हुई थी। एक X पोस्ट में वेणुगोपाल ने कहा कि मंत्री ने संसद में साफ झूठ बोला।

केसी वेणुगोपाल ने जितेंद्र सिंह पर साधा निशाना

केसी वेणुगोपाल ने कहा, “LoP राहुल गांधी मीडिया के सामने पेलेट गन के शिकार से मिले। ऐसी फायरिंग के शिकार लोगों के बारे में अनगिनत मीडिया रिपोर्ट्स हैं और हॉस्पिटल रिकॉर्ड भी सामने आए हैं कि पीड़ित ऐसी फायरिंग से घायल हुए थे। सरकार संसद में ऐसे साफ झूठ बोलकर बच नहीं सकती। मंत्री के खिलाफ एक्शन होना चाहिए।”

वेणुगोपाल ने कहा कि यह बयान बुधवार दोपहर 3 बजे दिया गया, जब जितेंद्र सिंह इस बात पर चर्चा का जवाब दे रहे थे कि सरकार ने परीक्षा पेपर लीक रोकने के खिलाफ एक मजबूत कानून बनाने की बात कही है। मंत्री ने कहा था, “यह बार-बार साफ किया जा चुका है कि कोई फायरिंग हुई ही नहीं। ऐसा आदेश देने का सवाल ही नहीं उठता।”

वेणुगोपाल ने दावा किया, “मंत्री के दावों के उलट, फायरिंग हुई थी और घायल व्यक्ति अभी भी दवा ले रहा है, जिसका डेटा पब्लिक डोमेन में मौजूद है। सदन में यह झूठा दावा करके कि कोई फायरिंग नहीं हुई, मंत्री ने जानबूझकर गलत जानकारी दी है और सदन को गुमराह किया है।”

वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में तीखी टिप्पणी की थी। उनके भाषण के कुछ हिस्सों को पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड से हटा दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर बुधवार को दिल्ली में एक प्रेस कोन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर हुए एक्शन के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए पीएम मोदी से उन्हें बर्खास्त करने की मांग उठाई।

राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह के सदन में उपस्थित न होने का जिक्र करते हुए सवाल किया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में छात्रों के साथ हुई बर्बरता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं और उन्हें पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए।

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पार्लियामेंट में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान विपक्षी सासंदों ने एक बैनर ले रखा था, जिस पर लिखा था- अमित शाह संसद से गायब क्यों? इसी के साथ विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर चंदा चोरी का भी मुद्दा उठाया। पढ़ें पूरी खबर।