असम स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क के सबसे मशहूर गश्ती हाथियों में से एक 66 साल की जॉयमाला की शनिवार रात को मौत हो गई। रविवार को काजीरंगा में वन विभाग के लोगों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर जॉयमाला को दफना दिया। जॉयमाला की 30 साल की गश्ती हाथी के तौर पर सेवा की कहानियां इस इलाके में मशहूर हैं। इनमें से एक सबसे मशहूर घटना लगभग 22 साल पहले की है।

2004 में जॉयमाला और उसके उस समय के 25 साल के महावत सत्यभान पेगु, असम वन विभाग की एक टीम का हिस्सा थे। ये टीम काजीरंगा नेशनल पार्क की सीमा के पास एक गांव में मवेशियों को मारने वाली एक बड़ी बाघिन की तलाश में थी।

एक बार बाघिन जॉयमाला के सिर की ओर कूद गई, जबकि हाथी अपनी पीठ पर रेंज ऑफिसर, एक वेटेरिनेरियन और एक गार्ड के साथ-साथ अपने महावत को भी ले जा रहा था। वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पास इस घटना का एक रिकॉर्ड है। इसमें कहा गया है कि बाघिन ने महावत पेगु पर हमला किया, जिससे वह घायल हो गया और जॉयमाला पर नहीं गिरी, जो पीछे हट गई।

जैसे ही बाघिन जमीन पर गिरी, जॉयमाला ने उसे पैर से दबाने की कोशिश की और बाघिन छूटने की कोशिश करके भाग गई। इस घटना का एक वीडियो भी है, जिसे उस समय के डिवीज़नल फ़ॉरेस्ट ऑफ़िसर आर के दास ने बनाया था। आरके दास उनके ठीक पीछे एक दूसरे हाथी पर सवार थे।

हालांकि इस घटना में पेगु की तीन उंगलियां चली गईं, जिससे महावत के तौर पर उसका कार्यकाल खत्म हो गया। हालांकि जॉयमाला उसके बाद 15 साल से ज़्यादा समय तक एक गश्ती हाथी के तौर पर काम करती रही। एक दूसरे महावत नीलाखंता को उसकी देखरेख में लगाया गया। एंटी-पोचिंग गश्त, वाइल्डलाइफ मॉनिटरिंग, रेस्क्यू ऑपरेशन और रेगुलर फ़ॉरेस्ट प्रोटेक्शन ड्यूटी में जयमाला हिस्सा लेती रही है।

वर्तमान DFO अरुण विग्नेश ने कहा, “हाथी 60 साल की उम्र पार करने के बाद एक्टिव ड्यूटी पर नहीं रहते, लेकिन वह रिटायरमेंट के बाद कैंप में थीं और छोटे हाथियों के लिए मां जैसी थीं। उनके कम से कम तीन बच्चे अभी नेशनल पार्क में गश्त करने वाले हाथी हैं।” नेशनल पार्क के एक बयान के मुताबिक लगभग एक साल तक बीमारी का इलाज चलने के बाद, हाथी की मौत शनिवार रात को नेशनल पार्क के अगोराटोली रेंज के नलोनी इलाके में हो गई।

बयान में कहा गया, “जॉयमाला की ज़िंदगी इस बात की याद दिलाती है कि काज़ीरंगा के कंजर्वेशन की सफलता की कहानी न सिर्फ़ उसके डेडिकेटेड फ़ॉरेस्ट स्टाफ ने लिखी है, बल्कि उसके गश्त करने वाले हाथियों ने भी लिखी है। ये शांत और बड़े हाथी काज़ीरंगा के बिना आवाज वाले योद्धा हैं, जो बाढ़, मुश्किल इलाके और अनगिनत कंज़र्वेशन चुनौतियों के बीच जंगल के पैदल सैनिकों के साथ डटे रहते हैं।”